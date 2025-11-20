Viral! Anjing Bernama Charlie dari Ukraina Punya Ekspresi Selalu Jutek

Viral! Anjing Bernama Charlie dari Ukraina Punya Ekspresi Selalu Jutek (Foto: Instagram)

JAKARTA – Seekor anjing bernama Charlie dari Ukraina mendadak viral di media sosial karena ekspresi wajahnya yang selalu terlihat jutek atau marah. Foto-fotonya yang menunjukkan raut muka “kesal permanen” membuat banyak netizen merasa relate, terutama dengan suasana bangun tidur di hari Senin.

Charlie menjadi viral karena “wajah marah”-nya yang unik dan berbeda dari kebanyakan anjing. Ekspresi natural tersebut memicu munculnya meme, ratusan komentar, dan ribuan unggahan ulang di berbagai platform.

Meski terlihat selalu jengkel, pemiliknya memastikan bahwa Charlie hidup dengan penuh kasih sayang dan perhatian. Wajah jutek tersebut benar-benar hanyalah ekspresi alaminya.

Berikut beberapa komentar netizen tentang ekspresi wajah Charlie:

“Ini lucu karena dia anjing ya gaes, kalau kamu harus ramah dan senyum,” tulis akun del*******

“Kayak mantan aku wajahnya,” tulis kim*********

“Dia nggak suka kopi, coba ganti teh, mungkin berubah raut wajahnya,” tulis skr********

(Kurniasih Miftakhul Jannah)