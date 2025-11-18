Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Lagi Viral Gen Z Taiwan Jalan Menunduk seperti Budaya Indonesia, Netizen: Beneran Apa Ngejek?

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Rabu, 19 November 2025 |07:10 WIB
Lagi Viral Gen Z Taiwan Jalan Menunduk seperti Budaya Indonesia, Netizen: Beneran Apa Ngejek?
Lagi Viral Gen Z Taiwan Jalan Menunduk seperti Budaya Indonesia, Netizen: Beneran Apa Ngejek? (Foto: X)
A
A
A

JAKARTA - Viral di media sosial sebuah video yang menunjukkan para remaja Taiwan meniru budaya orang Indonesia saat berada di jalan raya. Dalam unggahan akun X @somexthread, para remaja tersebut terlihat berjalan sambil menunduk ketika menyeberangi lampu lalu lintas.

Budaya menunduk ketika lewat di hadapan orang lain memang dikenal sebagai bentuk sopan santun masyarakat Indonesia untuk menunjukkan rasa hormat. Namun, belum diketahui secara pasti apa tujuan para remaja Taiwan melakukan aksi tersebut.

Ada warganet yang memuji dan merasa bangga karena menganggap Taiwan mengadopsi budaya kesopanan dari Indonesia. Namun tak sedikit pula yang menduga bahwa aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk lelucon atau bahkan ejekan.

Pasalnya, aksi itu dilakukan saat menyeberang jalan, sementara dalam budaya Indonesia, sikap berjalan sambil menunduk umumnya dilakukan ketika melewati orang lain di ruang sosial, bukan di hadapan kendaraan.

“Lakukan yang benar… jangan cuma buat konten doang. Nggak jelas beneran apa ngejek,” tulis akun X @Arlenka321_77.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/612/3184871/yasika-kLRZ_large.jpg
Viral, Sosok Yasika Aulia Mahasiswa yang Kelola 41 Dapur MBG
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/612/3184856/viral-4ZW5_large.jpg
Viral Ibu Datangi Bocah yang Membully dan Mengancam Anaknya, Netizen: Keren Bu!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/25/3184841/viral-s5V8_large.jpg
Viral! Penampakan Patung dan Leher Presiden Soekarno Miring di Alun-Alun Indramayu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/612/3184783/viral-J6jx_large.jpg
Viral! Anjing Bernama Charlie dari Ukraina Punya Ekspresi Selalu Jutek
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/629/3184404/tikus-zeaq_large.jpg
Viral Tikus Berkeliaran di Ruang NICU, 2 Bayi Meninggal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/612/3184187/arhan-nHEI_large.jpg
4 Potret Hangat Pratama Arhan Pulang Kampung Usai Cerai dari Azizah Salsha
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement