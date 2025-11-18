Lagi Viral Gen Z Taiwan Jalan Menunduk seperti Budaya Indonesia, Netizen: Beneran Apa Ngejek?

JAKARTA - Viral di media sosial sebuah video yang menunjukkan para remaja Taiwan meniru budaya orang Indonesia saat berada di jalan raya. Dalam unggahan akun X @somexthread, para remaja tersebut terlihat berjalan sambil menunduk ketika menyeberangi lampu lalu lintas.

Budaya menunduk ketika lewat di hadapan orang lain memang dikenal sebagai bentuk sopan santun masyarakat Indonesia untuk menunjukkan rasa hormat. Namun, belum diketahui secara pasti apa tujuan para remaja Taiwan melakukan aksi tersebut.

Ada warganet yang memuji dan merasa bangga karena menganggap Taiwan mengadopsi budaya kesopanan dari Indonesia. Namun tak sedikit pula yang menduga bahwa aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk lelucon atau bahkan ejekan.

Pasalnya, aksi itu dilakukan saat menyeberang jalan, sementara dalam budaya Indonesia, sikap berjalan sambil menunduk umumnya dilakukan ketika melewati orang lain di ruang sosial, bukan di hadapan kendaraan.

“Lakukan yang benar… jangan cuma buat konten doang. Nggak jelas beneran apa ngejek,” tulis akun X @Arlenka321_77.