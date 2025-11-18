Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Tanggal 7 Juli Diusulkan Jadi Hari Durian Malaysia? 

Rani Hardjanti , Jurnalis-Rabu, 19 November 2025 |10:09 WIB
Tanggal 7 Juli Diusulkan Jadi Hari Durian Malaysia? 
Tanggal 7 Juli Diusulkan Jadi Hari Durian Malaysia? (Foto: freepik)
JAKARTA - Buah durian tengah menjadi perhatian di Malaysia. Hal itu setelah secara resmi Asosiasi Produsen Durian (Durian Manufacturer Association/DMA) mengusulkan tanggal 7 Juli sebagai Hari Durian Nasional di Malaysia. 

Usulan itu disampaikan kepada Kementerian Pertanian dan Keamanan Pangan Malaysia untuk menetapkan buah berduri tersebut sebagai buah nasional Malaysia. 

"Durian bukan sekadar buah. Ini adalah bagian dari identitas nasional kita. Setiap warga Malaysia, apa pun latar belakangnya, punya cerita tentang durian, kenangan, tradisi. Durian adalah satu hal yang menyatukan kita semua," kata Presiden DMA Eric Chan, seperti dikutip dari straitstimes, Rabu (19/11/2025). 

Menanggapi hal tersebut, Direktur Jenderal Departemen Pertanian, Nor Sam Alwi, mengonfirmasi bahwa pihaknya telah menerima permohonan resmi dari DMA yang diajukan melalui Kementerian Pertanian dan Keamanan Pangan.

Ia mengatakan bahwa keputusan untuk menetapkan suatu buah sebagai buah nasional memerlukan kajian komprehensif dan pertimbangan matang dari berbagai instansi pemerintah.

Faktor-faktor yang dimaksud seperti dampak sosial ekonomi, nilai ekspor, warisan budaya, penerimaan publik, serta pentingnya buah tersebut bagi industri pertanian nasional semuanya akan dipertimbangkan.

“Kementerian saat ini meninjau hal tersebut bersama departemen dan lembaga terkait untuk memastikan keputusan dibuat secara hati-hati dan menyeluruh,” katanya kepada The Star. 

Permintaan Durian Malaysia Melesat 

Menurut DMA, dari kios pasar pagi hingga peti-peti yang dikirim ke pasar internasional, durian Malaysia telah dikenal luas jauh melampaui negaranya.

Varietas premium seperti Musang King (D197), Black Thorn (D200), dan D24 telah menjadi sensasi global, menjadikan Malaysia terkenal sebagai rumah bagi durian kelas dunia.

 

