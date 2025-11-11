Kisah Haru Bilqis, Bocah 4 Tahun Asal Makassar yang Hilang di Playground Ditemukan di Jambi

Kisah Haru Bilqis, Bocah 4 Tahun Asal Makassar yang Hilang di Playground Ditemukan di Jambi (Foto: Instagram)

JAKARTA — Kisah haru Bilqis, bocah 4 tahun asal Makassar yang hilang di playground ditemukan di Jambi. Masyarakat dihebohkan dengan kasus penculikan anak berusia 4 tahun di Makassar.

Bilqis dilaporkan hilang saat bermain di Taman Pakui Sayang, Jalan A.P. Pettarani, Kota Makassar, pada Minggu, 2 November 2025.

Hilangnya Bilqis terjadi ketika ia tengah menemani ayahnya bermain tenis di taman tersebut. Rekaman kamera pengawas (CCTV) menjadi petunjuk krusial bagi personel Jatanras Polrestabes Makassar dan Kanit Reskrim Polsek Panakkukang untuk memulai perburuan intensif.

Melalui proses penyelidikan yang panjang dan kerja sama yang solid lintas wilayah, tim gabungan akhirnya berhasil menemukan Bilqis dalam keadaan selamat di Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, pada Sabtu, 8 November 2025. Jarak penemuan yang mencapai ratusan kilometer dari Makassar menunjukkan kompleksitas kasus ini.

Video polisi mempertemukan Bilqis dengan orang tuanya pun viral. Masyarakat meminta polisi untuk mengusut tuntas agar kejadian serupa tak terulang lagi.

“Ya Allah, ini komplotan enggak bakal kapok kalau hukumannya ringan,” tulis akun Kus*****.

“Usut, Pak. Sindikat ini kayaknya, siapa tahu banyak konco-konconya,” tulis Ais****.

(Kurniasih Miftakhul Jannah)