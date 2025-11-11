Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Viral! Beli Air Mineral Dikasihnya Cairan Pembersih, Restoran Ini Bikin Netizen Kecewa

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Selasa, 11 November 2025 |08:55 WIB
Viral! Beli Air Mineral Dikasihnya Cairan Pembersih, Restoran Ini Bikin Netizen Kecewa
Viral! Beli Air Mineral Dikasihnya Cairan Pembersih, Restoran Ini Bikin Netizen Kecewa (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Viral di media sosial, sebuah restoran China yang cukup terkenal di Indonesia membuat pernyataan resmi berisi klarifikasi soal insiden yang terjadi. Diketahui, insiden ini merupakan pelanggaran prosedur kerja yang diduga dilakukan oleh karyawan mereka.

Insiden itu terjadi di salah satu cabang mereka yang berada di Mal Level 21 Bali. Dari komentar yang diberikan pada unggahan resmi restoran tersebut di Instagram @tawanrestaurant, disebutkan bahwa insiden terjadi pada 6 November 2025, namun permintaan maaf baru dilakukan dua hari setelahnya, yakni pada 8 November.

“Kejadian 6 November harusnya permintaan maaf keluar segera keesokan harinya, bukan baru dua hari kemudian. Sanksinya juga nggak jelas, padahal nama baik kalian otw rusak karena hal ini!” tulis akun @si_onta.

Dijelaskan bahwa salah seorang karyawan melakukan kesalahan prosedur kerja dengan menempatkan cairan pembersih ke dalam botol air mineral kosong.

Cairan yang berwarna bening dan sangat mirip seperti air mineral tersebut pun lupa dibawa pulang oleh karyawan yang bersangkutan, setelah sebelumnya diletakkan di area dekat bar minuman. Akhirnya, pada saat pergantian shift, karyawan di shift berikutnya yang tidak tahu bahwa botol itu berisi cairan pembersih, menempatkannya kembali ke area penyimpanan minuman.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/24/612/3197293/gas_whipping-kgJK_large.jpg
Lagi Viral Istilah Gas Whipping dan Jadi Sorotan Netizen, Apa Itu?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/24/612/3197221/beruang-peZr_large.jpg
Viral! Seorang Ayah Duel dengan Beruang Ganas Demi Selamatkan Anaknya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/23/25/3197069/viral-pZqI_large.jpg
Viral, Lisa BLACKPINK dan Ma Dong Seok Lagi Syuting Film di Bandung Barat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/22/612/3196913/viral-VYQP_large.jpg
Viral, Wanita di NTT Tega Tembak Mati Burung Hantu, Gara-Gara Ganggu Waktu Tidurnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/22/612/3196908/ridwan_kamil-Fbgv_large.jpg
Potret Ridwan Kamil Asyik Main Padel di Bali Usai Bercerai dengan Atalia Praratya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/22/612/3196768/kim_seon_ho-XJhR_large.jpg
Potret Romantis Kim Seon-ho dan Go Youn-jung di Balik Layar, Bikin Warganet Baper
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement