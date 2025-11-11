Viral! Beli Air Mineral Dikasihnya Cairan Pembersih, Restoran Ini Bikin Netizen Kecewa

JAKARTA - Viral di media sosial, sebuah restoran China yang cukup terkenal di Indonesia membuat pernyataan resmi berisi klarifikasi soal insiden yang terjadi. Diketahui, insiden ini merupakan pelanggaran prosedur kerja yang diduga dilakukan oleh karyawan mereka.

Insiden itu terjadi di salah satu cabang mereka yang berada di Mal Level 21 Bali. Dari komentar yang diberikan pada unggahan resmi restoran tersebut di Instagram @tawanrestaurant, disebutkan bahwa insiden terjadi pada 6 November 2025, namun permintaan maaf baru dilakukan dua hari setelahnya, yakni pada 8 November.

“Kejadian 6 November harusnya permintaan maaf keluar segera keesokan harinya, bukan baru dua hari kemudian. Sanksinya juga nggak jelas, padahal nama baik kalian otw rusak karena hal ini!” tulis akun @si_onta.

Dijelaskan bahwa salah seorang karyawan melakukan kesalahan prosedur kerja dengan menempatkan cairan pembersih ke dalam botol air mineral kosong.

Cairan yang berwarna bening dan sangat mirip seperti air mineral tersebut pun lupa dibawa pulang oleh karyawan yang bersangkutan, setelah sebelumnya diletakkan di area dekat bar minuman. Akhirnya, pada saat pergantian shift, karyawan di shift berikutnya yang tidak tahu bahwa botol itu berisi cairan pembersih, menempatkannya kembali ke area penyimpanan minuman.