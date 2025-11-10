Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Mitos atau Fakta: Nasi Dingin Lebih Rendah Kalori? Ini Jawaban Dokter!

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Senin, 10 November 2025 |08:10 WIB
Mitos atau Fakta: Nasi Dingin Lebih Rendah Kalori? Ini Jawaban Dokter!
Mitos atau Fakta Nasi Dingin Lebih Rendah Kalori, Ini Jawaban Dokter! (Foto: Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA - Tren membekukan nasi sebelum dikonsumsi belakangan menjadi sorotan netizen. Banyak warganet mengemas nasi dalam plastik atau kertas, kemudian dibekukan ke dalam freezer dan dihangatkan sebelum dikonsumsi.

Banyak warganet menganggap cara tersebut lebih praktis dan mempermudah mereka sebelum makan. Namun, ada pula yang beranggapan nasi yang didinginkan ini bisa menurunkan kadar kalori hingga disebut lebih sehat.

Namun, bagaimana faktanya? Apakah nasi yang didinginkan lebih rendah kalori?

Praktisi kesehatan dr. Dion Haryadi menjelaskan fenomena tersebut. Ia mengatakan nasi yang didinginkan memang membuat pati resisten yang terkandung lebih tinggi sehingga dapat memperlambat lonjakan gula darah saat dikonsumsi.

“Nasi mengandung dua jenis pati, pati mudah serap dan pati resisten. Nah, proses mendinginkan nasi dapat meningkatkan pati resistennya. Semakin tinggi pati resistennya, semakin lambat lonjakan gula darah saat kita konsumsi karena pati tersebut tidak bisa dicerna oleh tubuh kita,” jelas dr. Dion dalam akun Instagram @dionharyadi, Senin (10/11/2025).

Melansir Fat Secret, nasi putih mengandung sekitar 129 kalori per 100 gramnya. dr. Dion menjelaskan, nasi yang sudah dibekukan dan dipanaskan ulang memang memberikan respons glikemik yang lebih rendah. Namun, jumlahnya tak signifikan sehingga tidak dapat langsung dikatakan rendah kalori.

Halaman:
1 2
      
