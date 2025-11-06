Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Kisah Tragis Model Cantik Asal Belarusia Dibunuh dan Organnya Dijual

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Jum'at, 07 November 2025 |06:10 WIB
Kisah Tragis Model Cantik Asal Belarusia Dibunuh dan Organnya Dijual
Kisah Tragis Model Cantik Asal Belarusia Dibunuh dan Organnya Dijual (Foto: SCMP)
A
A
A

JAKARTA – Kisah tragis menimpa seorang model cantik asal Belarusia. Ia dibunuh dan organnya dijual di Myanmar.

Seorang model dan penyanyi asal Belarusia berusia 26 tahun, Vera Kravtsova, dibunuh dan organ tubuhnya diambil secara paksa setelah diperdagangkan ke sebuah kompleks penipuan di Yangon, Myanmar. Demikian dilansir dari The Standard, Jumat (7/11/2025).

Kravtsova, yang awalnya bepergian ke Bangkok untuk pekerjaan modeling, dipaksa terlibat dalam penipuan asmara setibanya di Yangon.

Menurut laporan The Voice Mag dan sejumlah media internasional lainnya, ia dipaksa menyamar sebagai pengguna perempuan di platform kencan untuk memikat pria asing agar terlibat dalam penipuan investasi.

Setelah menolak bekerja sama dan gagal memenuhi target kinerja, Kravtsova dijual ke kelompok penyelundup organ pada awal Oktober dan kemudian dibunuh. Jenazahnya dilaporkan telah dikremasi.

