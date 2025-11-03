Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Viral! Ibu Ini Menangis Minta Keadilan Anaknya yang Diduga Dianiaya di Sekolah

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Selasa, 04 November 2025 |06:04 WIB
Viral! Ibu Ini Menangis Minta Keadilan Anaknya yang Diduga Dianiaya di Sekolah
Viral! Ibu Ini Menangis Minta Keadilan Anaknya yang Diduga Dianiaya di Sekolah (Foto: Instagram)
JAKARTA Viral seorang ibu menangis berharap mendapat keadilan dari kasus anaknya yang diduga dianiaya di sekolah. Seorang anak SD diduga dianiaya hingga matanya merah dan lebam.

“Sedih aku, enggak terima aku, aku berdoa ya Allah, siapa dek, ngomong dek, aku kasihan dengan kau dek,” kata seorang ibu bernama Erna sambil menangis.

Untuk diketahui, bocah bernama Fatiyah ini diduga mengalami kekerasan di sekolah. Awalnya, pada 27 Oktober 2025, ibu Fatiyah bernama Erna menjemput anaknya di SD 150 Sungai Tenang, Gandus. Erna terkejut dengan kondisi Fatiyah saat dijemput di sekolah. Matanya dalam keadaan seperti di foto ini, merah kedua mata dan lebam di sekitar mata.

Erna pun langsung menanyakan kepada guru yang ada di kelas, “Apa yang terjadi kepada Fatiyah?” Tak mendapatkan jawaban jelas, guru di kelas itu bilang, “Bukan aku,” dan ketika ditanya kepada guru yang lain jawabannya, “Tidak tahu,” bahkan ada yang bilang, “Mungkin karena efek main handphone.”

Erna tak terima dengan jawaban tersebut karena Fatiyah sangat jarang sekali memegang handphone. Dia menduga luka di matanya juga memar seperti kena pukulan atau benda tumpul.

Halaman:
1 2
      
