5 Sayuran Ini Lebih Sehat jika Dimasak Dulu Baru Dimakan

5 Sayuran Ini Lebih Sehat jika Dimasak Dulu Baru Dimakan (Foto: Freepik)

JAKARTA - Selama ini banyak orang berpikir bahwa makan sayuran mentah selalu lebih menyehatkan karena dianggap lebih “alami” dan bebas kehilangan nutrisi akibat panas. Namun, menurut artikel EatingWell yang ditulis ahli gizi Deborah Murphy, M.S., RDN, tidak semua sayuran bekerja demikian.

Beberapa jenis justru lebih bergizi ketika dimasak karena proses pemanasan membantu tubuh menyerap zat gizi tertentu yang tidak aktif saat mentah. Ahli gizi menjelaskan bahwa memasak dapat memecah dinding sel pada sayuran sehingga vitamin dan antioksidan lebih mudah dilepaskan.

Selain itu, senyawa alami yang dapat menghambat penyerapan mineral seperti oksalat akan berkurang setelah sayur dimasak. Hasilnya, tubuh justru bisa mendapatkan lebih banyak manfaat.

Berikut ini adalah lima jenis sayuran yang menurut para ahli lebih sehat jika dimakan setelah dimasak:

• Wortel

Saat dimasak, wortel melepaskan lebih banyak beta-karoten, zat yang akan diubah tubuh menjadi vitamin A untuk menjaga kesehatan mata dan kekebalan tubuh. Studi menunjukkan kadar beta-karoten yang bisa diserap meningkat drastis dari 11% (mentah) menjadi 75% setelah ditumis.

• Tomat

Proses pemasakan meningkatkan kadar likopen, antioksidan kuat yang dikaitkan dengan penurunan risiko penyakit jantung dan kanker. Saus tomat, pasta, atau tomat panggang ternyata jauh lebih kaya likopen dibanding tomat segar.