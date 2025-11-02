Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Vior Ingin Persalinan Normal, HPL Pertengahan Desember 2025

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Senin, 03 November 2025 |08:37 WIB
Vior Ingin Persalinan Normal, HPL Pertengahan Desember 2025
Vior Ingin Persalinan Normal, HPL Pertengahan Desember 2025 (Foto: Youtube)
A
A
A

JAKARTA - Pasangan Nita Vior dan Vincent Kosasih kini tengah menunggu kelahiran buah hati pertama mereka. Diketahui bahwa bayi yang dikandung Vior berjenis kelamin perempuan.

Vior kini tengah memasuki usia kandungan delapan bulan dan diperkirakan akan melahirkan pada Desember 2025 mendatang. Menjelang detik-detik kelahiran buah hati pertamanya, Vior pun melakukan konsultasi rutin dengan dokter kandungan dan membagikan momen tersebut di akun YouTube-nya, nitavior.

Dalam video terbarunya yang diberi judul “Bentar Lagi Lahiran, Persiapan Vior & Vincent Jadi Papa Mama”, Vior mengungkap keinginannya untuk menjalani proses persalinan secara normal. Dari unggahannya, Vior juga terlihat aktif mengikuti kelas yoga kehamilan dan melakukan persiapan fisik-mental menjelang persalinan.

Tim medis dan keluarga juga mendukung keinginan tersebut dengan melakukan berbagai persiapan agar kondisi ibu dan janin dalam keadaan optimal untuk persalinan normal, seperti menjaga berat badan, nutrisi, dan pemeriksaan rutin. Dalam video itu, dokter mengungkap kondisi bayi Vior sesuai target yang diberikan sebelumnya.

Dalam video itu, dokter juga menjelaskan perkiraan persalinan Vior alias HPL, yaitu sekitar tanggal 17–27 Desember 2025 saat usia kandungannya memasuki 40 minggu.

“Rata-rata orang di 38–39 minggu, jadi untuk kalian kita lihat 40 minggunya di rentang ini, tanggal 17–27 (Desember),” jelas dokter.

“Untung nggak ada tanggal jelek sih, sayang,” ujar Vior merespons.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/11/629/3169236/hamil-vCr8_large.jpg
Risiko Kehamilan di Usia Kepala 4, Bayi Bisa Lahir Prematur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/11/612/3146471/tips_mengatur_ritme_kerja_untuk_ibu_hamil_jangan_duduk_seharian_ya_moms-6JYR_large.jpg
Tips Mengatur Ritme Kerja untuk Ibu Hamil, Jangan Duduk Seharian Ya Moms!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/22/612/3141155/ibu_hamil-UlKG_large.jpg
Apakah Ibu Hamil Boleh Minum Soda?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/22/612/3141054/ibu_hamil-1ngT_large.jpg
Bumil Jangan Kaget, Ini Perubahan Fisik yang Terjadi di Trimester Pertama Kehamilan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/22/612/3141050/bumil-UYpH_large.jpg
Makanan yang Wajib Dikonsumsi Bumil di Trimester Pertama Kehamilan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/04/612/3058488/hamil_7_bulan_atlet_panah_ini_sukses_raih_medali_perunggu_di_paralimpiade_2024-BVp3_large.jpg
Hamil 7 Bulan, Atlet Panah Ini Sukses Raih Medali di Paralimpiade 2024
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement