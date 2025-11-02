Vior Ingin Persalinan Normal, HPL Pertengahan Desember 2025

JAKARTA - Pasangan Nita Vior dan Vincent Kosasih kini tengah menunggu kelahiran buah hati pertama mereka. Diketahui bahwa bayi yang dikandung Vior berjenis kelamin perempuan.

Vior kini tengah memasuki usia kandungan delapan bulan dan diperkirakan akan melahirkan pada Desember 2025 mendatang. Menjelang detik-detik kelahiran buah hati pertamanya, Vior pun melakukan konsultasi rutin dengan dokter kandungan dan membagikan momen tersebut di akun YouTube-nya, nitavior.

Dalam video terbarunya yang diberi judul “Bentar Lagi Lahiran, Persiapan Vior & Vincent Jadi Papa Mama”, Vior mengungkap keinginannya untuk menjalani proses persalinan secara normal. Dari unggahannya, Vior juga terlihat aktif mengikuti kelas yoga kehamilan dan melakukan persiapan fisik-mental menjelang persalinan.

Tim medis dan keluarga juga mendukung keinginan tersebut dengan melakukan berbagai persiapan agar kondisi ibu dan janin dalam keadaan optimal untuk persalinan normal, seperti menjaga berat badan, nutrisi, dan pemeriksaan rutin. Dalam video itu, dokter mengungkap kondisi bayi Vior sesuai target yang diberikan sebelumnya.

Dalam video itu, dokter juga menjelaskan perkiraan persalinan Vior alias HPL, yaitu sekitar tanggal 17–27 Desember 2025 saat usia kandungannya memasuki 40 minggu.

“Rata-rata orang di 38–39 minggu, jadi untuk kalian kita lihat 40 minggunya di rentang ini, tanggal 17–27 (Desember),” jelas dokter.

“Untung nggak ada tanggal jelek sih, sayang,” ujar Vior merespons.