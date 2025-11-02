Viral! Lowongan Kerja Ngasih Makan Harimau Gajinya Rp100 Juta, 2.000 Orang Sudah Daftar

JAKARTA - Sebuah kebun binatang di China mendadak viral setelah mengumumkan lowongan pekerjaan yang terbilang unik. Kebun Binatang Luanchuan Bamboo Forest itu membuka lowongan pekerjaan sebagai pemberi makan harimau dan beruang.

Namun, gaji yang ditawarkan tidak main-main, yaitu mencapai 50.000 yuan atau setara lebih dari Rp100 juta. Adapun kriteria yang dibutuhkan adalah orang yang memiliki pengalaman mengemudi selama lima tahun.

Tugas utama dari pekerjaan itu adalah mengendarai mobil khusus ke dalam kawasan hewan liar, kemudian memberi makan harimau, beruang, dan satwa buas lainnya yang hidup di area terbuka. Meski terdengar berbahaya, antusiasme publik ternyata sangat tinggi karena penawaran gaji yang menarik.

Dalam hitungan beberapa hari, lebih dari 2.000 orang mendaftar untuk posisi tersebut. Banyak warganet di media sosial Tiongkok yang menyebut pekerjaan ini sebagai "tantangan bagi nyali dan cinta satwa".

Pihak pengelola kebun binatang menegaskan bahwa keselamatan pekerja menjadi prioritas utama. Disebutkan bahwa kendaraan yang digunakan untuk memberi makan hewan telah dimodifikasi khusus agar tahan terhadap serangan, dan semua kegiatan dilakukan di bawah pengawasan ketat staf keamanan serta dokter hewan.