Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Inilah 5 Fobia yang Paling Aneh tapi Nyata, Ada yang Takut Kaya dan Uang!

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Senin, 03 November 2025 |07:20 WIB
Inilah 5 Fobia yang Paling Aneh tapi Nyata, Ada yang Takut Kaya dan Uang!
Inilah 5 Fobia yang Paling Aneh tapi Nyata, Ada yang Takut Kaya dan Uang! (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Inilah lima fobia yang paling aneh tapi nyata, ada yang takut kaya dan uang. Fobia adalah ketakutan irasional terhadap suatu objek, situasi, atau makhluk hidup.

Meskipun ketakutan merupakan respons alami terhadap bahaya, fobia sering kali muncul sebagai respons terhadap sesuatu yang kecil kemungkinannya menyebabkan bahaya nyata. Dalam beberapa kasus, seseorang dengan fobia akan memenuhi kriteria diagnostik untuk fobia spesifik, yang merupakan jenis gangguan kecemasan.

Seseorang dengan fobia spesifik akan mengalami ketakutan dan kecemasan yang intens ketika dihadapkan dengan sumber fobia, yang dapat berupa darah, ketinggian, atau hewan tertentu seperti anjing, demikian dilansir dari laman The Recovery Village.

Fobia ditandai dengan tekanan yang signifikan dan sering kali menyebabkan seseorang menghindari sumber ketakutannya atau mengalami kecemasan ekstrem saat menghadapinya. Seseorang yang mengalami fobia yang mengganggu kehidupan sehari-hari sebaiknya mempertimbangkan untuk menjalani perawatan, karena hasil perawatan profesional biasanya baik.

Berikut adalah lima fobia aneh tapi nyata:

1. Arithmophobia (Takut pada angka)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/04/09/481/2575977/apa-itu-ombrophobia-yang-diderita-kang-tae-moo-dalam-drakor-business-proposal-lno4ZKH8F7.jpg
Apa Itu Ombrophobia yang Diderita Kang Tae Moo dalam Drakor Business Proposal?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2018/11/30/481/1984992/fobia-pipis-di-toilet-umum-ternyata-ada-kenali-gejalanya-XfXPCjuCU2.jpg
Fobia Pipis di Toilet Umum Ternyata Ada, Kenali Gejalanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2018/11/21/481/1980595/terapi-canggih-atasi-fobia-kecoa-dengan-augmented-reality-xNBQwFNTYl.jpg
Terapi Canggih, Atasi Fobia Kecoa dengan Augmented Reality
https://img.okezone.com/okz/300/content/2018/11/15/196/1978428/ini-obat-dan-terapi-psikis-untuk-mengatasi-aerophobia-eUHr99oim9.jpg
Ini Obat dan Terapi Psikis untuk Mengatasi Aerophobia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2018/10/15/481/1964076/malas-ikut-acara-keluarga-hati-hati-bisa-jadi-tanda-fobia-sosial-loh-hthhFrvnGs.jpg
Malas Ikut Acara Keluarga? Hati-Hati, Bisa Jadi Tanda Fobia Sosial Loh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2018/09/13/481/1949979/jangan-panik-ini-5-cara-atasi-fobia-Blwhnpk4Zp.jpg
Jangan Panik, Ini 5 Cara Atasi Fobia
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement