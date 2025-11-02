Inilah 5 Fobia yang Paling Aneh tapi Nyata, Ada yang Takut Kaya dan Uang!

Inilah 5 Fobia yang Paling Aneh tapi Nyata, Ada yang Takut Kaya dan Uang! (Foto: Freepik)

JAKARTA - Inilah lima fobia yang paling aneh tapi nyata, ada yang takut kaya dan uang. Fobia adalah ketakutan irasional terhadap suatu objek, situasi, atau makhluk hidup.

Meskipun ketakutan merupakan respons alami terhadap bahaya, fobia sering kali muncul sebagai respons terhadap sesuatu yang kecil kemungkinannya menyebabkan bahaya nyata. Dalam beberapa kasus, seseorang dengan fobia akan memenuhi kriteria diagnostik untuk fobia spesifik, yang merupakan jenis gangguan kecemasan.

Seseorang dengan fobia spesifik akan mengalami ketakutan dan kecemasan yang intens ketika dihadapkan dengan sumber fobia, yang dapat berupa darah, ketinggian, atau hewan tertentu seperti anjing, demikian dilansir dari laman The Recovery Village.

Fobia ditandai dengan tekanan yang signifikan dan sering kali menyebabkan seseorang menghindari sumber ketakutannya atau mengalami kecemasan ekstrem saat menghadapinya. Seseorang yang mengalami fobia yang mengganggu kehidupan sehari-hari sebaiknya mempertimbangkan untuk menjalani perawatan, karena hasil perawatan profesional biasanya baik.

Berikut adalah lima fobia aneh tapi nyata:

1. Arithmophobia (Takut pada angka)