Heboh Dilan Janiyar Pasang Veneer Gigi, Netizen Sebut Hilang Rasa Bersyukur

JAKARTA - Influencer sekaligus seleb TikTok Dilan Janiyar kembali menjadi sorotan publik. Baru-baru ini, beredar video dirinya saat menjalani prosedur veneer gigi demi menunjang penampilan.

Video tersebut diunggah akun TikTok @emang.namanya.dil19. Dalam rekaman itu, Dilan tampak berbaring di kursi perawatan gigi, ditangani beberapa dokter yang memasangkan veneer satu per satu di giginya.

Mantan istri Safnoviar itu tampak santai dan menikmati proses perawatan tersebut.

Namun alih-alih menuai pujian, aksi Dilan justru memicu kritik dari warganet. Banyak yang menilai Dilan terlalu berlebihan dan dinilai kurang bersyukur terhadap penampilannya.

Sejumlah netizen juga menyinggung langkah Dilan yang sebelumnya mengaku pernah melakukan operasi plastik di beberapa bagian wajah.

“Kayak baru megang duit banyak,” tulis akun @ut******.*

“Dia se-gak mau itu jadi Dilan yang lama,” tambah @ay*****.*

“Manusia yang hilang rasa syukur,” komentar @ka****.*

Sebagian warganet berspekulasi, keputusan Dilan mengubah penampilan didasari oleh rasa sakit hati dan kehilangan kepercayaan diri usai rumah tangganya kandas karena dugaan perselingkuhan Safnoviar.