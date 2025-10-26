Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

Heboh Dilan Janiyar Pasang Veneer Gigi, Netizen Sebut Hilang Rasa Bersyukur

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Senin, 27 Oktober 2025 |08:07 WIB
Heboh Dilan Janiyar Pasang Veneer Gigi, Netizen Sebut Hilang Rasa Bersyukur
Heboh Dilan Janiyar Pasang Veneer Gigi, Netizen Sebut Hilang Rasa Bersyukur (Foto: Tiktok)
A
A
A

JAKARTA - Influencer sekaligus seleb TikTok Dilan Janiyar kembali menjadi sorotan publik. Baru-baru ini, beredar video dirinya saat menjalani prosedur veneer gigi demi menunjang penampilan.

Video tersebut diunggah akun TikTok @emang.namanya.dil19. Dalam rekaman itu, Dilan tampak berbaring di kursi perawatan gigi, ditangani beberapa dokter yang memasangkan veneer satu per satu di giginya.
Mantan istri Safnoviar itu tampak santai dan menikmati proses perawatan tersebut.

Namun alih-alih menuai pujian, aksi Dilan justru memicu kritik dari warganet. Banyak yang menilai Dilan terlalu berlebihan dan dinilai kurang bersyukur terhadap penampilannya.
Sejumlah netizen juga menyinggung langkah Dilan yang sebelumnya mengaku pernah melakukan operasi plastik di beberapa bagian wajah.

“Kayak baru megang duit banyak,” tulis akun @ut******.*
“Dia se-gak mau itu jadi Dilan yang lama,” tambah @ay*****.*
“Manusia yang hilang rasa syukur,” komentar @ka****.*

Sebagian warganet berspekulasi, keputusan Dilan mengubah penampilan didasari oleh rasa sakit hati dan kehilangan kepercayaan diri usai rumah tangganya kandas karena dugaan perselingkuhan Safnoviar.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/611/3179719/dilan-n6AC_large.jpg
Dilan Janiyar Ubah Image Jadi 'Lebih Hot' hingga Dihujat Netizen, Ternyata Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/02/612/3144013/viral_perkumpulan_pria_mirip_safno_live_tiktok_bareng_netizen_dilan_ngakak_lihat_ini-BSN2_large.jpg
Viral Perkumpulan Pria Mirip Safno Live TikTok Bareng, Netizen: Dilan Ngakak Lihat Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/30/612/3135002/4_pengakuan_tiktoker_dilan_janiyar_diselingkuhi_suami_lebih_dari_10_kali_saat_hamil-fTye_large.jpg
4 Pengakuan TikToker Dilan Janiyar, Diselingkuhi Suami Lebih dari 10 Kali Saat Hamil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/25/3184841//viral-s5V8_large.jpg
Viral! Penampakan Patung dan Leher Presiden Soekarno Miring di Alun-Alun Indramayu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/612/3184783//viral-J6jx_large.jpg
Viral! Anjing Bernama Charlie dari Ukraina Punya Ekspresi Selalu Jutek
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/624/3184739//viral-b7qJ_large.jpg
Kisah Siswa SD di Gowa yang Viral karena Hanya Membawa Bekal Ubi ke Sekolah
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement