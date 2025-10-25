Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Daftar 5 Zodiak yang Dikenal Berani Menentang Bully, Aries Enggak Ada Lawan!

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Minggu, 26 Oktober 2025 |08:11 WIB
Daftar 5 Zodiak yang Dikenal Berani Menentang Bully, Aries Enggak Ada Lawan!
Daftar 5 Zodiak yang Dikenal Berani Menentang Bully, Aries Enggak Ada Lawan! (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Daftar lima zodiak yang dikenal berani menentang bully, Aries enggak ada lawan! Lima zodiak ini dikenal punya rasa berani dan tak kenal takut dengan orang lain.

Rasa berani ini sedikit banyak dipengaruhi oleh karakter zodiak yang dimiliki, jika dilihat dari aspek astrologi. Mengutip PinkVilla, Minggu (26/10/2025), ini dia lima zodiak yang sangat pemberani alias tak kenal takut.

Zodiak yang Berani Lawan Bullying

1. Aries

Aries disebut sebagai individu yang paling berani dari semua tanda zodiak. Orang pemilik zodiak ini suka mengambil tantangan dan risiko baru, serta keluar dari zona nyaman saat dibutuhkan. Ia tak takut dan berani, serta suka mendorong diri sendiri untuk kuat.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
