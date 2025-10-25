Daftar 5 Zodiak yang Dikenal Berani Menentang Bully, Aries Enggak Ada Lawan!

JAKARTA - Daftar lima zodiak yang dikenal berani menentang bully, Aries enggak ada lawan! Lima zodiak ini dikenal punya rasa berani dan tak kenal takut dengan orang lain.

Rasa berani ini sedikit banyak dipengaruhi oleh karakter zodiak yang dimiliki, jika dilihat dari aspek astrologi. Mengutip PinkVilla, Minggu (26/10/2025), ini dia lima zodiak yang sangat pemberani alias tak kenal takut.

Zodiak yang Berani Lawan Bullying

1. Aries

Aries disebut sebagai individu yang paling berani dari semua tanda zodiak. Orang pemilik zodiak ini suka mengambil tantangan dan risiko baru, serta keluar dari zona nyaman saat dibutuhkan. Ia tak takut dan berani, serta suka mendorong diri sendiri untuk kuat.