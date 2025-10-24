Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Viral Istri Diceraikan dan Diusir Usai Suami Lolos P3K, Shella Saukia Beri Uang Bergepok-gepok!

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Sabtu, 25 Oktober 2025 |07:02 WIB
Viral Istri Diceraikan dan Diusir Usai Suami Lolos P3K, Shella Saukia Beri Uang Bergepok-gepok!
Viral Istri Diceraikan Usai Suami Lolos P3K, Shella Saukia Beri Uang Bergepok-gepok! (Foto: IG Shella Saukia)
A
A
A

JAKARTA - Kisah Imelda Fitri alias Fitri masih jadi sorotan netizen usai dirinya diceraikan sang suami secara mendadak. Fitri ditinggalkan usai sang mantan suami resmi dilantik sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Di tengah kisah viralnya, selebritis sekaligus influencer Shella Saukia pun menyoroti kepiluan yang dialami Fitri. Shella merasa prihatin hingga mengundang Fitri bertemu dirinya secara langsung.

Tak tanggung-tanggung, Shella pun memberikan uang tunai pada Fitri sebagai bentuk rasa prihatinnya. Nampak bergepok-gepok uang tersebut diberikan langsung pada Fitri saat menyambangi kediamannya.

“Alhamdulillah, insya Allah setelah ini derajat kak Melda diangkat sama Allah SWT. Semangat ya,” tulis Shella di akun Instagram-nya @shellasaukiaofficial, dikutip Jumat (24/10/2025).

Postingan itu memerlihatkan Fitri yang begitu terharu saat bertemu Shella Saukia. Ia pun tak menyangka mendapat uang tunai begitu banyak dari Shella setelah musibah yang menimpanya.

Nampak Fitri tak kuasa menahan tangisnya saat uang tunai itu diberikan langsung padanya. 

“Saya tidak pegang uang sebanyak ini kak,” uca Fitri.

“Ini untuk buka usaha,” ucap Shella dengan suara bergetar.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/338/3184724//viral-yZQa_large.jpg
Viral! MRT Jakarta Alami Gangguan Operasional, Pengguna Protes
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/612/3184658//deddy-7ZLi_large.jpg
Sabrina Chairunnisa Ulang Tahun, Deddy Corbuzier Kirim Kue Bertulis Happy Birthday My Ex Wife
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/612/3184657//kenan-jri0_large.jpg
Viral, Anak Ini Tiup Lilin Ulang Tahun untuk Terakhir Kalinya di Depan Jenazah sang Ayah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/624/3184667//anak_smp-ToS5_large.jpg
Viral Siswa SMP Berontak dari Budaya Rebahan, Diapresiasi Warganet!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/612/3184429//viral_main_hp-RUlW_large.jpg
Viral Bapak Pukul Mantu yang Kerjanya Main HP Terus, Netizen: Semua Orangtua Kayak Gini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/612/3184406//viral-5NMO_large.jpg
Lagi Viral Gen Z Taiwan Jalan Menunduk seperti Budaya Indonesia, Netizen: Beneran Apa Ngejek?
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement