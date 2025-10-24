Viral Istri Diceraikan dan Diusir Usai Suami Lolos P3K, Shella Saukia Beri Uang Bergepok-gepok!

Viral Istri Diceraikan Usai Suami Lolos P3K, Shella Saukia Beri Uang Bergepok-gepok! (Foto: IG Shella Saukia)

JAKARTA - Kisah Imelda Fitri alias Fitri masih jadi sorotan netizen usai dirinya diceraikan sang suami secara mendadak. Fitri ditinggalkan usai sang mantan suami resmi dilantik sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Di tengah kisah viralnya, selebritis sekaligus influencer Shella Saukia pun menyoroti kepiluan yang dialami Fitri. Shella merasa prihatin hingga mengundang Fitri bertemu dirinya secara langsung.

Tak tanggung-tanggung, Shella pun memberikan uang tunai pada Fitri sebagai bentuk rasa prihatinnya. Nampak bergepok-gepok uang tersebut diberikan langsung pada Fitri saat menyambangi kediamannya.

“Alhamdulillah, insya Allah setelah ini derajat kak Melda diangkat sama Allah SWT. Semangat ya,” tulis Shella di akun Instagram-nya @shellasaukiaofficial, dikutip Jumat (24/10/2025).

Postingan itu memerlihatkan Fitri yang begitu terharu saat bertemu Shella Saukia. Ia pun tak menyangka mendapat uang tunai begitu banyak dari Shella setelah musibah yang menimpanya.

Nampak Fitri tak kuasa menahan tangisnya saat uang tunai itu diberikan langsung padanya.

“Saya tidak pegang uang sebanyak ini kak,” uca Fitri.

“Ini untuk buka usaha,” ucap Shella dengan suara bergetar.