Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Cewek Ini Viral Gegara Arogan saat Ditagih Utang Cicilan iPhone, Malah Asyik Makan Seblak!

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Selasa, 21 Oktober 2025 |06:07 WIB
Cewek Ini Viral Gegara Arogan saat Ditagih Utang Cicilan iPhone, Malah Asyik Makan Seblak!
Cewek Ini Viral Gegara Arogan saat Ditagih Utang Cicilan iPhone, Malah Asyik Makan Seblak! (Foto: TikTok)
A
A
A

JAKARTA – Seorang perempuan viral di media sosial karena bersikap arogan ketika ditagih soal cicilan iPhone. Dalam video yang beredar, disebutkan bahwa wanita tersebut meminjam KTP temannya untuk membeli iPhone 13 dengan sistem cicilan.

Namun, kreditnya sudah menunggak hingga empat bulan dan wanita itu bahkan tak bisa dihubungi. Padahal jika terjadi tunggakan, pemilik identitas KTP-lah yang akan dikejar oleh debt collector untuk segera melakukan pembayaran.

Dalam video yang diunggah akun TikTok @revi2348, terlihat wanita yang diduga berutang sedang asyik menyantap seblak dengan santai. Ia tampak cuek terhadap dua wanita yang merekamnya dari balik kamera dan menagih tunggakan cicilan iPhone tersebut.

Pemilik akun, yang disebut bernama Epi, mengaku tak habis pikir karena wanita itu tidak amanah setelah diberi kepercayaan. Ia dan kakaknya sudah berulang kali menghubungi pelaku, namun tidak pernah direspons.

Dalam keterangan video, dijelaskan bahwa wanita tersebut meminjam KTP kakak Epi untuk mencicil iPhone 13 karena mereka pernah bekerja di tempat yang sama. Saat ditagih, pelaku justru menjawab dengan nada ketus,

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/25/3184841/viral-s5V8_large.jpg
Viral! Penampakan Patung dan Leher Presiden Soekarno Miring di Alun-Alun Indramayu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/612/3184783/viral-J6jx_large.jpg
Viral! Anjing Bernama Charlie dari Ukraina Punya Ekspresi Selalu Jutek
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/612/3184406/viral-5NMO_large.jpg
Lagi Viral Gen Z Taiwan Jalan Menunduk seperti Budaya Indonesia, Netizen: Beneran Apa Ngejek?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/629/3184404/tikus-zeaq_large.jpg
Viral Tikus Berkeliaran di Ruang NICU, 2 Bayi Meninggal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/612/3184187/arhan-nHEI_large.jpg
4 Potret Hangat Pratama Arhan Pulang Kampung Usai Cerai dari Azizah Salsha
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/612/3184174/viral-GtZJ_large.jpg
Siapa Sebenarnya Sosok Sister Hong Lombok yang Heboh di Media Sosial?
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement