Cewek Ini Viral Gegara Arogan saat Ditagih Utang Cicilan iPhone, Malah Asyik Makan Seblak!

JAKARTA – Seorang perempuan viral di media sosial karena bersikap arogan ketika ditagih soal cicilan iPhone. Dalam video yang beredar, disebutkan bahwa wanita tersebut meminjam KTP temannya untuk membeli iPhone 13 dengan sistem cicilan.

Namun, kreditnya sudah menunggak hingga empat bulan dan wanita itu bahkan tak bisa dihubungi. Padahal jika terjadi tunggakan, pemilik identitas KTP-lah yang akan dikejar oleh debt collector untuk segera melakukan pembayaran.

Dalam video yang diunggah akun TikTok @revi2348, terlihat wanita yang diduga berutang sedang asyik menyantap seblak dengan santai. Ia tampak cuek terhadap dua wanita yang merekamnya dari balik kamera dan menagih tunggakan cicilan iPhone tersebut.

Pemilik akun, yang disebut bernama Epi, mengaku tak habis pikir karena wanita itu tidak amanah setelah diberi kepercayaan. Ia dan kakaknya sudah berulang kali menghubungi pelaku, namun tidak pernah direspons.

Dalam keterangan video, dijelaskan bahwa wanita tersebut meminjam KTP kakak Epi untuk mencicil iPhone 13 karena mereka pernah bekerja di tempat yang sama. Saat ditagih, pelaku justru menjawab dengan nada ketus,