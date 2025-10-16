Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Viral Selebgram Jule Diduga Selingkuh, Netizen: Enggak Bersyukur Dapat Oppa Korea

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Jum'at, 17 Oktober 2025 |06:08 WIB
Viral Selebgram Jule Diduga Selingkuh, Netizen: Enggak Bersyukur Dapat Oppa Korea
Viral Selebgram Jule Diduga Selingkuh, Netizen: Enggak Bersyukur Dapat Oppa Korea (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA – Selebgram bernama Jule Julia Prastini menjadi perbincangan di media sosial. Foto dan video yang diduga bersama selingkuhannya viral di medsos.

Jule adalah selebgram yang dikenal karena memiliki suami orang Korea Selatan. Pasangan ini bahkan sudah memiliki tiga anak dari pernikahannya.

Sejak kemarin, beredar foto dan video mesra Jule dengan pria yang diduga selingkuhannya. Netizen langsung membandingkan paras suami sah, yakni Daehoon, dengan selingkuhan Jule yang merupakan warga Indonesia.

Banyak netizen yang menyayangkan bila berita perselingkuhan ini benar terjadi. Hingga berita ini ditayangkan, baik Jule maupun suaminya belum memberi klarifikasi di media sosial.

Beragam komentar netizen meramaikan postingan dalam akun TikTok @chezeekake.

“Enggak bersyukur dapat oppa Korea,” tulis akun @oll**.**

“Nyangka enggak lo pada,” tulis akun @pny*.

(Kurniasih Miftakhul Jannah)

      
