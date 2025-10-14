Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Viral Cewek Ini Alami Catcalling, Simak Tips untuk Hadapi Pelaku

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Rabu, 15 Oktober 2025 |09:05 WIB
Viral Cewek Ini Alami Catcalling, Simak Tips untuk Hadapi Pelaku
Viral Cewek Ini Alami Catcalling, Simak Tips untuk Hadapi Pelaku (Foto: Medsos X)
A
A
A

JAKARTA Viral di media sosial, seorang perempuan disoraki dan dipanggil ketika melewati kerumunan pria yang sedang menyaksikan pertandingan bola. Wanita yang mengaku sedang mencari temannya itu pun membantah jika dirinya sengaja caper.

Perbuatan yang diterima wanita tersebut biasanya dikaitkan dengan catcalling. Lalu, apa sebenarnya catcalling?

Catcalling biasanya diartikan sebagai komentar, siulan, atau ucapan bernada merendahkan dan tidak menyenangkan. Catcalling ternyata lebih dari sekadar ejekan.

Catcalling termasuk sebagai pelecehan yang biasa dilakukan di jalanan. Biasanya pelecehan jenis ini dialami oleh wanita.

Ketika mendapat tindakan pelecehan itu, korban biasanya frustrasi karena tidak bisa ‘membalas’. Namun, ada beberapa hal yang bisa diperhatikan jika menerima perlakuan tidak menyenangkan tersebut:

1. Jelaskan Tindakan Tersebut

Halaman:
1 2
      
