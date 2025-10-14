Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Viral Sejoli Muda Asal Lampung Hina Suku Jawa hingga Diciduk Warga

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Rabu, 15 Oktober 2025 |06:05 WIB
Viral Sejoli Muda Asal Lampung Hina Suku Jawa hingga Diciduk Warga
Viral Sejoli Muda Asal Lampung Hina Suku Jawa hingga Diciduk Warga (Foto: TikTok)
A
A
A

JAKARTA Viral sejoli muda asal Lampung menghina suku tertentu hingga diciduk warga. Sebuah video sepasang kekasih yang tengah menghina Suku Jawa viral di media sosial.

Dalam video tersebut, muda-mudi ini berada di dalam truk dan berkata kasar mengenai Suku Jawa. Suara perempuan di balik video menyamakan Suku Jawa seperti seekor hewan.

“Hidup kok mau jadi orang Jawa, kebanyakan makan nasi tiwul sama singkong,” ujar suara dalam video tersebut sambil tertawa-tawa, sebagaimana beredar di media sosial, Rabu (15/10/2025).

Kedua sejoli ini bernama Dwi Cahyani Febiola dan Muhammad Aji Saputra. Setelah video ini viral, keduanya langsung ditangkap oleh Polresta Bandar Lampung.

Sejoli ini mengaku hanya bercanda dan tidak bermaksud menghina Suku Jawa. Namun karena menggunakan bahasa kasar, video ini dikecam banyak netizen.

Netizen geram dengan kelakuan sejoli ini yang mengucapkan ujaran kebencian terhadap suku tertentu.

“Saya enggak terima sebagai orang Jawa,” tulis akun @ai******.
“Hukum adat, Pak, proses atas penghinaannya,” tambah akun @ma******.

(Kurniasih Miftakhul Jannah)

      
