5 Minuman Dingin-Dingin Segar Tanpa Pemanis Buatan, Agar Gula Darah Terkontrol

JAKARTA - Minuman segar selalu dicari masyarakat untuk melepas dahaga mereka di tengah cuaca terik atau padatnya aktivitas. Berbagai jenis minuman menyegarkan pun selalu jadi favorit, di antaranya yang mengandung gula tambahan.

Meski menyegarkan, minuman kemasan dan tinggi gula bisa berdampak buruk bagi kesehatan bila dikonsumsi secara rutin.

Melansir Healthline, orang yang mengonsumsi minuman manis sama saja menenggak 17% lebih banyak kalori daripada sebelumnya.

Jangan khawatir, ada beberapa pilihan minuman segar alternatif tanpa gula tambahan yang pastinya menyehatkan. Minuman ini juga menyegarkan dan bisa membantu melepas dahaga Anda.

Penasaran ada apa saja? Berikut informasinya dikutip dari Healthline, Selasa (14/10/2025).

1. Infused Water (Air Infus Buah)

Pertama ada infused water atau air putih yang diekstrak dengan buah-buahan. Biasanya, air putih ini akan diberi irisan buah-buahan seperti lemon, jeruk, stroberi, mentimun, atau daun mint.

Ini bisa jadi pilihan Anda saat ingin mengonsumsi minuman segar. Selain tanpa gula tambahan, infused water juga kaya vitamin C dan pastinya menyegarkan tubuh.

2. Air Kelapa Muda

Tak melulu harus yang serba manis, air kelapa muda juga segar dikonsumsi dan pastinya baik untuk kesehatan. Minuman alami ini memiliki elektrolit tinggi dan rasa manis alami.

Selain menyegarkan, air kelapa muda juga memiliki manfaat baik lainnya yakni menghidrasi tubuh dan rendah kalori.