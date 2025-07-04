5 Minuman Pengganti Soda, Dijamin Segar dan Sehat

Minuman segar selalu dicari masyarakat untuk melepas dahaga mereka di tengah cuaca terik atau padatnya aktivitas (Foto: Freepik)

LIMA minuman segar selalu dicari masyarakat untuk melepas dahaga mereka di tengah cuaca terik atau padatnya aktivitas. Berbagai jenis minuman menyegarkan pun selalu jadi favorit, di antaranya yang bersoda.

Soda merupakan minuman yang biasa memiliki berbagai macam rasa. Meski menyegarkan, minuman bersoda biasanya tinggi kandungan gula sehingga bisa berdampak buruk bagi kesehatan bila dikonsumsi secara rutin.

Melansir Healthline, Jumat (4/7/2025), orang yang minum soda manis sama saja mengonsumsi 17% lebih banyak kalori daripada sebelumnya.

Jangan khawatir, ada beberapa pilihan minuman segar alternatif tanpa soda yang pastinya menyehatkan. Minuman ini juga menyegarkan dan bisa membantu melepas dahaga Anda.

Penasaran ada apa saja? Berikut lima minuman pengganti soda yang dijamin segar:

1. Infused Water (Air Infus Buah)

Pertama ada infused water atau air putih yang diekstrak dengan buah-buahan. Biasanya, air putih ini akan diberi irisan buah-buahan seperti lemon, jeruk, stroberi, mentimun, atau daun mint.

Ini bisa jadi pilihan Anda saat ingin mengonsumsi minuman segar. Selain tanpa gula tambahan, infused water juga kaya vitamin C dan pastinya menyegarkan tubuh.