Resep Siomay Devina Hermawan yang Viral usai Fotonya Dicomot Bisnis Kuliner Adik Syahrini

JAKARTA - Warganet baru-baru ini dihebohkan dengan drama bisnis adik Syahrini, Aisyahrani. Adik kandung pelantun Sesuatu itu diketahui memiliki usaha kuliner dan diduga menyomot foto milik chef, Devina Hermawan.

Menanggapi isu tersebut, Devina pun buka suara di Instagram-nya @devinahermawan. Ia menegaskan bahwa tidak ada kerja sama antara dirinya dan bisnis keluarga Syahrini sehingga membenarkan aksi pencurian foto tersebut.

“Terima kasih untuk DM-DM-nya. Sekadar menjawab, produk yang dijual tidak ada afiliasi dengan kami. Benar itu foto kami, namun kami tidak kenal dengan yang bersangkutan, tidak pernah memberi izin, dan tidak ada kerja sama dalam bentuk apapun,” tulis Devina.

Foto siomay tersebut merupakan milik Devina Hermawan saat ia mengunggah resep siomay di kanal YouTube-nya. Kontestan jebolan MasterChef Indonesia ini kerap membagikan berbagai resep makanan yang lezat dan menggoyang lidah.

Berikut ada resep siomay ala Devina Hermawan yang viral, dikutip Rabu (8/10/2025).

Bahan adonan:

500 gr ayam filet paha

90 gr labu siam (setelah diperas)

2 sdt garam

2 sdm gula pasir

2 sdt kaldu bubuk / MSG

½ sdt merica

1 butir putih telur

2 sdm kecap ikan

1 sdm bawang putih halus

3 batang daun bawang

3 sdm minyak goreng

100-150 ml es batu / air es

220 gr tepung tapioka

40 gr tepung terigu protein sedang

Bahan saus kacang:

100 gr kacang tanah goreng

5 siung bawang putih

7 siung bawang merah

10 buah cabai merah keriting

3 butir kemiri

2 buah cabai rawit

80 ml minyak

80 gr gula merah

3 sdm air asam jawa

550 ml air

3 sdm saus sambal

1 sdm tepung beras

1 sdt garam

Jeruk limau