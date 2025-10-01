Wedding Dress Selena Gomez Kaya Detail Sita Perhatian

JAKARTA - Selena Gomez dan Benny Blanco resmi menikah di California Sabtu (27 September 2025). Gaun pengantin yang dikenakan menuai decak kagum. Selena pun langsung panen emoticon love, memuji kecantikan dan keindahan gaun yang dikenakan Selena.

Ada dua gaun pengantin yang dikenakan Selena. Dua-duanya bernuansa klasik. Gaun berbahan lace yang kaya detail, dihiasi motif floral 3D namun terlihat lembut. Siluet fit and flare dengan potongan yang mengikuti lekuk tubuh, menciptakan kesan anggun dan feminin.

Keunikan gaun lainnya adalah untaian kain memanjang siluet A-line, anggun menyapu tanah, menciptakan kesan dramatis dan elegan. Dipadu model backless dengan tali atau detail pada leher, memperlihatkan punggung secara anggun dan menonjolkan kesan sensual yang tetap classy.

Postingan Selena mendapatkan 9,4 juta love dari netizen. Selena Gomez dan Benny Blanco resmi menikah di sebuah venue eksklusif di Santa Barbara, California, Amerika Serikat, pada Sabtu (27 September 2025) waktu setempat.

Momen bahagia tersebut dibagikan pelantun Love You Like A Love Song itu lewat Instagram, pada 28 September 2025. Dalam deretan foto itu, Selena tampil cantik dengan gaun putih halter neck yang memamerkan punggung mulusnya.