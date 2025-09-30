Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Patung Sudirman Akan Dipindahkan, Ini 3 Faktanya

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Selasa, 30 September 2025 |20:10 WIB
Patung Sudirman Akan Dipindahkan, Ini 3 Faktanya
Patung Jenderal Sudirman Akan Dipindahkan. (Foto: Okezone)
JAKARTA - Patung Jenderal Sudirman yang menjadi ikonik kota Jakarta akan dipindahkan. Pemindahan terkait rencana pembangunan kawasan integrasi transportasi di Dukuh Atas.

Salah satu konsekuensi dari proyek ini adalah pemindahan Patung Jenderal Besar Sudirman yang sebelumnya berada di Jalan Jenderal Sudirman menjadi ke arah Jalan MH Thamrin. Berikut ini faktanya :

1. Pindah Posisi

Pemindahan ini hasil rapat antara Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi dengan Gubernur Jakarta Pramono Anung.

"Kemarin Pak Gubernur menyampaikan bahwa ada kemungkinan memindahkan Patung Jenderal Besar Sudirman. Itu yang semula ada di sisi selatan, akan dipindahkan lebih mendekati ke arah Jalan MH Thamrin," ujarnya dalam media briefing di Jakarta, Selasa (30/9/2025).

2. Integrasi MRT, LRT, KRL dan Kereta Bandara

Kawasan berorientasi transit atau TOD Dukuh Atas nantinya akan menghubungkan empat moda transportasi berbasis kereta secara terpadu untuk meningkatkan kenyamanan masyarakat. Keempat moda tersebut adalah Moda Raya Terpadu (MRT), Lintas Raya Terpadu (LRT), Kereta Rel Listrik (KRL), dan kereta bandara.

"Jadi sudah didesain sedemikian rupa sehingga masyarakat dalam melakukan mobilitasnya bisa dengan mudah berpindah dari satu moda ke moda lain di Stasiun Dukuh Atas, Sudirman, maupun BNI City," kata Menteri Perhubungan.

 

