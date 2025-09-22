Profil dan Potret Esther Ouwehand, Anggota Parlemen Belanda yang Diusir Karena Pakai Baju Bendera Palestina

Profil dan Potret Esther Ouwehand, Anggota Parlemen Belanda yang Diusir Karena Pakai Baju Bendera Palestina (Foto: Instagram)

JAKARTA – Profil dan Potret Esther Ouwehand, Anggota Parlemen Belanda yang Diusir Karena Pakai Baju Bendera Palestina. Nama Esther Ouwehand menjadi sorotan dunia internasional setelah ia dikeluarkan dari ruang sidang parlemen Belanda lantaran mengenakan pakaian dengan warna menyerupai bendera Palestina pada September 2025. Kejadian ini memicu perdebatan tentang batas kebebasan berekspresi di lembaga legislatif.

Siapa Esther Ouwehand?

Esther Ouwehand dikenal sebagai politisi asal Belanda yang memimpin Partij voor de Dieren (Party for the Animals/PvdD). Ia duduk sebagai anggota parlemen di House of Representatives (Tweede Kamer) dan sudah lama aktif menyuarakan isu-isu kemanusiaan, lingkungan, serta hak-hak hewan.

Sebagai pemimpin partai, Ouwehand sering mengusung isu solidaritas dan keadilan global. Dalam beberapa kesempatan, ia menegaskan dukungannya kepada rakyat Palestina, yang menurutnya masih menghadapi situasi berat akibat konflik berkepanjangan.

Potret Esther Ouwehand

1. Politisi Belanda, lahir 10 Juni 1976.

2. Pemimpin Partai PvdD sejak 2019.