3 Potret Azizah Salsha Look Back Pose dengan Backless Dress

Rani Hardjanti , Jurnalis-Sabtu, 20 September 2025 |20:14 WIB
JAKARTA - Azizah Salsha memiliki taste fashion yang elegan. Salah satunya dari pemilihan dress yang menawan. 

Dari sejumlah dress yang dikenakan terdapat tiga look back pose dengan tiga backless dress yang dikenakan Azizah. Ketiganya membalut Azizah menjadi tampak anggun.

Berikut ini penampilan Azizah dengan tiga Look Back Pose Azizah Salsha dengan Backless Dress :  

1.  Spaghetti Strap Dress Hijau Lumut 

Azizah dress hijau

Azizah mengenakan spaghetti strap atau tali tipis di bahu, memberikan kesan simpel dan elegan. Potongan longgar dengan kain jatuh mengikuti tubuh, sering terbuat dari bahan satin, silk, atau kain halus lainnya. Azizah tampak anggun, kasual mewah. Dress model ini bisa untuk acara santai, semi formal dan formal.

2. Gaun Putih Long Backless 

Azizah dress putih

Azizah menggunakan gaun long backless white dengan potongan sederhana namun berkelas. Gaun panjang dengan siluet lurus jatuh mengikuti bentuk tubuh, menampilkan kesan ramping. 

Dress yang dikenakan dengan detail draped cowl back atau jatuh melengkung di punggung, menciptakan efek anggun. 

Putih polos, memberi kesan bersih, elegan, dan timeless.

 

