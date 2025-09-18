4 Kandungan Skincare yang Bikin Kulit Glowing

JAKARTA - Kesehatan kulit merupakan dambaan semua orang termasuk kaum Hawa. Berbagai perawatan dan skincare dilakukan untuk menjaga kesehatan kulit agar terasa lembab dan segar.

Di era ini, banyak Gen Z atau anak muda menginginkan kepraktisan dalam merawat kulit, salah satunya menggunakan serum dalam bentuk hydra spray yang dengan mudah disemprotkan ke wajah.

Hydra serum spray dirancang untuk memberikan hidrasi instan sekaligus menutrisi kulit agar tetap sehat, segar, dan bercahaya sepanjang hari.

Tidak hanya sekedar melembapkan, serum spray juga menggabungkan teknologi modern dengan kandungan skincare yang terkenal mampu menjaga kelembapan, menenangkan kulit, hingga meningkatkan kecerahan alami wajah.

Penasaran, apa saja kandungan skincare dari hydra serum spray untuk kesehatan kulit yang kini banyak digandrungi Gen Z? Yuk, simak informasinya dirangkum pada Jumat (19/9/2025).

1. Niacinamide

Pertama ada niacinamide. Pastikan hydra serum spray yang Anda gunakan mengandung niacinamide.

Niacinamide berperan penting dalam mencerahkan kulit, menyamarkan noda hitam, sekaligus menjaga kelembapan kulit. Dengan kandungan ini, serum spray membantu menciptakan tampilan wajah yang lebih glowing dan merata.

2. Poly-deoxyribonucleotide atau PDRN

Poly-deoxyribonucleotide atau PDRN dikenal sebagai bahan premium dalam dunia perawatan kulit. Kandungan skincare ini juga baik untuk kesehatan dan kelembaban kulit.

PDRN membantu proses regenerasi sel, memperbaiki skin barrier, serta menjadikan kulit lebih halus, kenyal, dan tampak sehat.

