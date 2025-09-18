Kate Middleton Gunakan Kalung Mutiara Berbingkai Berlian, Ini Maknanya

JAKARTA - Kalung yang dikenakan Kate Middleton, sang Princess of Wales, menjadi perhatian. Kalung mutiara berbingkai berlian itu digunakannya pada upacara pemakaman Katharine, Duchess of Kent. Kalung itu merupakan kalung sakral yang memiliki makna mendalam.

Pada misa requiem yang diadakan pada 16 September, Putri Wales yang berusia 43 tahun mengenakan busana berkabung tradisional berwarna hitam. Kalung mutiara jenis choker itu memiliki empat layer, dengan bingkai berlian di tengahnya.

Kalung ini menjadi aksesori andalan Putri Kate saat menghadiri acara pemakaman kerajaan. Sebelumnya Ia terlihat mengenakan kalung ini pada pemakaman Ratu Elizabeth pada 2022 serta pemakaman suami Ratu, yaitu Pangeran Philip pada 2021.

Kalung itu sebelumnya milik mendiang Ratu Elizabeth, yang pernah digunakan saat jamuan kenegaraan di Bangladesh pada tahun 1983.

Pilihan aksesori ini penuh makna karena mutiara merupakan perhiasan yang digunakan oleh keluarga kerajaan setelah adanya kematian. Menurut Bethan Hold, penulis The Queen: 70 Years of Majestic Style, mutiara merupakan salah satu dari perhiasan yang bisa dikenakan pada masa berkabung.

Selain itu penggunaan mutiara erat kaitannya dengan Ratu Elizabeth. Dikutip People, Kamis (18/9/2025), mendiang Ratu Elizabeth sendiri diketahui menyukai mutiara sejak kecil, ketika ayahnya Raja George VI menghadiahinya kalung rantai tipis dari platinum.

