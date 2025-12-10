Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Wamen Ekraf Iren Dorong Brand Fashion Lokal Tembus Pasal Global 

Rani Hardjanti , Jurnalis-Rabu, 10 Desember 2025 |16:02 WIB
Wamen Ekraf Iren Dorong Brand Fashion Lokal Tembus Pasal Global 
Wamen Ekraf Iren Dorong Brand Fashion Lokal Tembus Pasal Global. (Foto: Kementerian Ekraf)
JAKARTA - Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif  mendorong para pejuang ekraf terutama subsektor fesyen berkesempatan menuju pasar ekspor. Salah satunya dengan mempertemukan antara pelaku fesyen dan buyer. 

Melalui Deputi Bidang Kreativitas Budaya dan Desain, hal itu direalisasikan melalui Akselerasi Ekspor Kreasi Indonesia (ASIK) Fashion Connect 2025. 

"Fashion Connect ini bukan hanya perayaan, tetapi juga menjadi salah satu kesempatan menuju pasar ekspor, menjadi ruang untuk berkolaborasi dan berjejaring untuk memperkuat kesempatan untuk masuk ke pasar global," kata Wakil Menteri Ekraf Irene, di Perpustakaan Nasional RI seperti dikutip, Rabu (10/12/2025). 

Melalui ASIK Fashion Connect ini maka pegiat ekonomi kreatif yang memiliki kapasitas ekspor dapat menembus pasar global. Hasil karya dari program pembinaan nanti akan meningkatkan eksposur global terhadap potensi modest fashion, sustainable fashion, dan craft-based design Indonesia serta membangun jejaring berkelanjutan antara desainer, produsen, dan pelaku pasar dunia untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi kreatif nasional.

Langkah ini menggabungkan antara business matching dan networking forum melalui creative brand presentation, dengan fashion exhibition dan fashion show dalam rangkaian kegiatan yang terintegrasi untuk mengakselerasi ekspor produk kreatif nasional.

Dalam kesempatan yang sama, Deputi Bidang Kreativitas Budaya dan Desain Yuke Sri Rahayu mengatakan langkah ini bisa menghubungkan kreativitas lokal dengan jaringan bisnis dan mode internasional. 

 

