Outfit Pantai Rachel Vennya Dikritik, Netizen: Padahal Pernah Berhijab

JAKARTA - Selebgram Rachel Vennya selalu tampil cantik dan modis di setiap kesempatan. Baru-baru ini, ibu dua anak itu juga tampil menggoda dengan outfit pantainya yang jadi perbincangan netizen.

Potret ini terlihat dari postingan Instagram, @rachelvennya.fashion. Tampak mantan istri Okin Al Hakim ini mengenakan dress pantai berwarna hitam dan cukup terbuka.

Dress tersebut merupakan keluaran brand Cin Cin yang terkenal dengan dress dan pakaian renangnya. Baju pantai Rachel ini nampak membentuk lekuk tubuh Rachel hingga memiliki cuttingan terbuka di bagian dada.

Dress tersebut juga memiliki belahan panjang di area pahanya dan menampilkan lekuk tubuh Rachel yang bodygoals. Gaun tersebut juga dibanderol dengan harga yang cukup menguras dompet yakni mencapai Rp4 juta.

Tampak influencer Tanah Air itu turut berpose elegan dengan kacamata hitam yang menambah kesan kasual tapi memikat.

Potret Rachel Vennya pakai dress pantai terbuka ini sontak menjadi sorotan netizen. Banyak warganet memberi komentar hingga kritikan.