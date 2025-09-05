3 Gaya Nyentrik Ahmad Sahroni saat Bermain Golf

JAKARTA – Ahmad Sahroni, politisi yang kerap jadi sorotan publik, ternyata punya selera fashion unik saat bermain golf. Penampilannya di lapangan hijau bahkan sering mencuri perhatian warganet. Berikut tiga gaya outfit Sahroni yang viral dan jadi inspirasi:

1. Kemeja Putih & Celana Pink

Sahroni tampil berani dengan memadukan kemeja putih lengan panjang dan celana panjang pink cerah. Pilihan warna ini memberi kesan percaya diri sekaligus mematahkan anggapan bahwa outfit golf harus selalu konservatif.

2. Polo Hijau Muda Sporty

Dalam kesempatan lain, ia memakai kaos polo bergaris hijau-kuning yang dipadu dengan celana hijau muda. Aksesori berupa visor putih dan sepatu putih menambah kesan sporty, santai, sekaligus tetap rapi.

3. Polo Retro & Celana Oranye

Tampilan paling mencolok adalah saat Sahroni memakai polo retro putih bergaris warna-warni dengan celana oranye terang. Ditambah sabuk kuning serta topi hitam, gaya ini terlihat ceria dan penuh energi.

Gaya-gaya ini tak hanya menghibur, tapi juga viral di media sosial. Banyak warganet menyamakan outfit Sahroni dengan kostum Power Rangers karena warna-warni yang kontras dan mencolok.

(Kurniasih Miftakhul Jannah)