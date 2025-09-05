Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FASHION

3 Gaya Nyentrik Ahmad Sahroni saat Bermain Golf

Muhammad Alfahrezy Rhomadon , Jurnalis-Sabtu, 06 September 2025 |09:10 WIB
3 Gaya Nyentrik Ahmad Sahroni saat Bermain Golf
3 Gaya Nyentrik Ahmad Sahroni saat Bermain Golf (Foto: Mediasosial X)
A
A
A

JAKARTA – Ahmad Sahroni, politisi yang kerap jadi sorotan publik, ternyata punya selera fashion unik saat bermain golf. Penampilannya di lapangan hijau bahkan sering mencuri perhatian warganet. Berikut tiga gaya outfit Sahroni yang viral dan jadi inspirasi:

1. Kemeja Putih & Celana Pink

Sahroni tampil berani dengan memadukan kemeja putih lengan panjang dan celana panjang pink cerah. Pilihan warna ini memberi kesan percaya diri sekaligus mematahkan anggapan bahwa outfit golf harus selalu konservatif.

2. Polo Hijau Muda Sporty

Dalam kesempatan lain, ia memakai kaos polo bergaris hijau-kuning yang dipadu dengan celana hijau muda. Aksesori berupa visor putih dan sepatu putih menambah kesan sporty, santai, sekaligus tetap rapi.

3. Polo Retro & Celana Oranye

Tampilan paling mencolok adalah saat Sahroni memakai polo retro putih bergaris warna-warni dengan celana oranye terang. Ditambah sabuk kuning serta topi hitam, gaya ini terlihat ceria dan penuh energi.

Gaya-gaya ini tak hanya menghibur, tapi juga viral di media sosial. Banyak warganet menyamakan outfit Sahroni dengan kostum Power Rangers karena warna-warni yang kontras dan mencolok.

(Kurniasih Miftakhul Jannah)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Viral Golf Fashion Ahmad Sahroni OOTD
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/25/194/3158108/erica-eG72_large.jpg
Inspirasi OOTD ala Erika Carlina yang Stylish dan Kekinian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/19/194/3156565/dwihanda-ghcN_large.jpg
OOTD Hijab Anti Ribet, Celana Kargo Jadi Andalan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/05/612/3128390/5_spot_foto_ootd_baju_lebaran_di_jakarta_dijamin_estetik-cxgi_large.jpg
5 Spot Foto OOTD Baju Lebaran di Jakarta, Dijamin Estetik!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/28/194/3126802/ootd_lebaran_ala_sza_bisa_jadi_referensi_untuk_silaturahmi-d3ip_large.jpg
OOTD Lebaran ala SZA, Bisa Jadi Referensi untuk Silaturahmi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/17/194/3123189/5_gaya_outfit_hijab_ala_selebritis_indonesia_cocok_untuk_bukber_ramadhan-FiWc_large.jpg
5 Gaya Outfit Hijab ala Selebritis Indonesia, Cocok untuk Bukber Ramadhan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/30/194/3099991/5_ide_outfit_date_malam_tahun_baru_ala_selebritis_cara_seru_merayakan_tahun_baru-PhBV_large.jpg
5 Ide Outfit Date Malam Tahun Baru, Cara Seru Merayakan Tahun Baru
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement