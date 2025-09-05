Etika Betulkan Tas di Tempat Umum, Ini 3 Caranya

Etika Betulkan Posisi Tas di Tempat Umum, Ini 3 Caranya. (Foto: Freepik)

JAKARTA – Membetulkan posisi tas di pundak sering dianggap hal kecil. Namun, kalau dilakukan sembarangan, bukan hanya bisa mengganggu orang lain, tapi juga secara etika menjadi kurang pas.

Social Etiquette and Image Consultant, Dahlia Sardjono, mengingatkan pentingnya gesture sederhana ini. Lewat unggahan video di akun Instagram pribadinya @dahliasardjono, ia menegaskan bahwa berkelas bukan sekadar soal penampilan luar, melainkan juga sikap mindful dalam bertindak.

“Berkelas itu juga mindful dalam bertindak. Mau benerin letak tasmu di pundak saat lagi jalan, lihat ada orang enggak di belakangmu. Jangan main dikibaskan saja, bisa-bisa mengenai orang lain,” ujar Dahlia, seperti dikutip Minggu (7/9/2025).

Dia mencontohkan, banyak orang yang tanpa sadar mengibaskan tas dengan gerakan berlebihan. Selain berpotensi mengenai orang di belakang, hal itu juga membuat postur tubuh tampak terpelanting ke depan. Karena itu, etika kecil ini penting diperhatikan.