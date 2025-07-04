Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Apa Arti Istilah From Zero to Hero Syndrom salam Wanita Karier?

Lutfiana Cinta , Jurnalis-Jum'at, 04 Juli 2025 |21:06 WIB
Apa Arti Istilah From Zero to Hero Syndrom salam Wanita Karier?
Apa Arti Istilah From Zero to Hero Syndrom salam Wanita Karier? (Foto: Shutterstock)
APA arti istilah from zero to hero syndrome dalam wania karier? Banyak wanita yang berhasil meraih kesuksesan yang akhirnya menjadi sosok panutan di lingkungan sekitarnya. Namun di balik keberhasilan mereka akhirnya muncul fenomena syndrom from zero to hero. Lantas, apa arti istilah from zero to hero syndrome dalam wanita karier? Yuk simak penjelasanya di bawah ini.

Saat ini, tak sedikit perempuan yang meniti kariernya secara mandiri tanpa bantuan siapapun, bahkan tanpa dukungan dari keluarga. Mereka berjuang dari nol hingga meraih kesuksesan berkat kerja keras dan konsistensi mereka sendiri.

Istilah from zero to hero syndrome dalam wanita karier biasanya merujuk pada situasi seorang perempuan yang mengalami lonjakan pencapaian dari posisi awal yang biasa saja hingga menjadi sosok sukses dan dikagumi.

Wanita Karier

Namun, sayangnya di balik istilah from zero to hero syndrome tidak hanya membawa pencapaian saja, tetapi juga bisa membuat mereka mengalami tekanan batin karena keinginan untuk mempertahankan pencapaianya dan selalu ingin tampil dengan sempurna. Sehingga tak banyak dari mereka  terus memaksakan diri untuk mempertahankan citra “hero,” meskipun harus mengorbankan kesehatan fisik dan emosional.

Selain itu, banyak perempuan yang berpegang pada istilah from zero to hero dengan mengorbankan segalanya dan mengambil beban kerja yang berlebihan agar bisa tercapai istilah heronya. Bahkan tak jarang masih merasa kurang atas pencapaian yang telah diraih.

 

