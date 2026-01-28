Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Usai Open to Work, Prilly Latuconsina Sudah Dapat Kerja Belum Ya? 

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Rabu, 28 Januari 2026 |11:11 WIB
Usai <i>Open to Work</i>, Prilly Latuconsina Sudah Dapat Kerja Belum Ya? 
Usai {Open to Work}, Prilly Latuconsina Sudah Dapat Kerja Belum Ya? (Foto: IG Prilly Latuconsina)
A
A
A

JAKARTA - Aktris Prilly Latuconsina baru-baru ini membagikan kesehariannya usai viral status baru di aplikasi LinkedIn. Seperti diketahui, Prilly baru saja mengunggah status open to work di aplikasi LinkedIn dan mencuri perhatian netizen.

Di momen itu, Prilly pun mengunggah momen a day in my life atau kesehariannya. Ia membagikan sederet momen dari bangun tidur hingga beraktivitas.

“Rutinitasku day one setelah open to work,” tulis Prilly, demikian dikutip dari akun Instagram, Rabu (28/1/2026). Prilly Latuconsina

(Dok: IG Prilly Latuconsina)

Dalam video tersebut, kekasih Omara Esteghlal ini mengunggah momen dirinya saat bangun tidur hingga memasak. Dengan santai, terlihat Prilly menikmati waktu pagi harinya dengan kegiatan yang landai.

Setelah memasak dan membuat sarapan, bintang film Danur ini pun melakukan kegiatan lain seperti buang sampah dan bersih-bersih. Terlihat Prilly tetap produktif dan menikmati waktunya.

 

Halaman:
1 2
      
