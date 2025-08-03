Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Frugal Living: Gaya Hidup Hemat ala Wanita Karier yang Tetap Stylish dan Cerdas Finansial

Aira Cecilia , Jurnalis-Minggu, 03 Agustus 2025 |11:20 WIB
Frugal Living: Gaya Hidup Hemat ala Wanita Karier yang Tetap Stylish dan Cerdas Finansial
Frugal Living: Gaya Hidup Hemat ala Wanita Karier yang Tetap Stylish dan Cerdas Finansial (Foto: Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA – Frugal living, gaya hidup hemat ala wanita karier yang tetap stylish dan cerdas finansial. Di era perkembangan zaman dengan tekanan gaya hidup, banyak wanita karier kini mulai beralih ke konsep frugal living sebagai solusi cerdas menjaga keuangan.

Gaya hidup hemat ini bukan berarti pelit atau menyiksa diri, tetapi lebih pada kebiasaan mengelola uang dengan bijak, tanpa mengorbankan kualitas hidup.

Bukan rahasia lagi bahwa perempuan sering kali menjadi target utama industri fesyen, kecantikan, hingga gaya hidup, yang sering kali mendorong untuk berbelanja tanpa rencana. Diskon besar hingga tren media sosial bisa memicu keputusan impulsif yang sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan.

Wanita Karier

Di sinilah frugal living hadir sebagai penyeimbang. Konsep ini mengajarkan kita untuk lebih sadar terhadap setiap pengeluaran, mempertimbangkan manfaat dari setiap rupiah yang dibelanjakan, serta lebih selektif dalam menentukan prioritas finansial.

Frugal living sendiri merupakan salah satu cara terbaik untuk tetap bijak dalam hal finansial, terutama di tengah gaya hidup modern yang kerap mendorong konsumsi berlebihan. Gaya hidup ini mengajarkan seseorang untuk lebih sadar dalam mengelola pengeluaran, serta mempertimbangkan nilai dan manfaat dari setiap rupiah yang dikeluarkan.

Frugal living bisa mendukung perempuan lebih peka dalam membuat perencanaan anggaran, menunda pembelian impulsif, serta memprioritaskan kebutuhan dibanding keinginan. Gaya hidup ini juga mendorong kebiasaan finansial ke arah yang lebih baik.

 

Halaman: 1 2
1 2
      
