Harga Tas Mewah LV, Hermes, Chanel yang Dijarah dari Rumah Sahroni

Harga Tas Mewah LV, Hermes, Chanel yang Dijarah dari Rumah Sahroni

JAKARTA - Sejumlah barang mewah yang dijarah dari rumah Ahmad Sahroni menjadi perhatian publik. Salah satunya adalah tas branded dengan harga fantastis.

Rumah mewah politikus Nasdem itu berada di Gang Jalan Swasembada Timur XXII, Kelurahan Kebon Bawang, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Massa mengeruduk rumah Sahroni yang berada di permukiman padat, pada Sabtu 30 Agustus 2025 sore.

Tas mewah yang dijarah massa tidak tanggung-tanggung, yakni bermerek Louis Vuitton, Hermes dan Chanel. Berikut rinciannya:

1. Tas Chanel

Terdapat dua tas merek Chanel yang juga dibawa keluar dari rumah Sahroni.

Pertama, tas putih, bertalikan warna gold. Tas ini merupakan Chanel seri 'Chanel Classic 11.12 Handbag Cruise' yang harganya sekitar Rp261 juta.

Kedua, tas berwarna hitam dengan list putih dengan tali logam berwarna gold. Tas ini merupakan seri 'Chanel Lambskin CC Chain Leather Tote TWS' dengan harga sekitar Rp57,5 juta.

2. Louis Vuitton