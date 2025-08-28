Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Intip 3 Tas Branded Nikita Mirzani yang Dipakai saat Sidang, Harganya Fantastis!

Aulia Rizky Utami , Jurnalis-Jum'at, 29 Agustus 2025 |08:23 WIB
Intip 3 Tas Branded Nikita Mirzani yang Dipakai saat Sidang, Harganya Fantastis! (Foto: Okezone)
JAKARTA – Nama Nikita Mirzani memang tak pernah lepas dari sorotan publik. Bukan hanya karena perjalanan kasus hukumnya, tapi juga gaya hidup mewah yang selalu berhasil mencuri perhatian. Saat menghadiri sidang, artis yang akrab disapa Nyai ini tetap tampil stylish dengan koleksi tas branded bernilai fantastis.

Penasaran tas apa saja yang dikenakan Nikita Mirzani saat sidang? Yuk, intip deretannya berikut ini!

1. Hermès Birkin 30 Nata Rp450 Juta+

Dalam salah satu penampilannya, Nikita terlihat elegan dengan perpaduan outfit hitam putih. Ia melengkapi OOTD tersebut dengan Hermès Birkin 30 Nata yang ikonik. Tas berwarna putih gading ini semakin mewah dengan detail aksen gold di beberapa bagiannya.
Bernilai Rp450 juta lebih, Birkin Nata ini benar-benar cocok menyempurnakan gaya sidang Nikita yang tetap anggun dan berkelas.

2. Hermès Kelly Sellier En Desordre Rp600 Juta+

Tak hanya Birkin, Nikita juga menenteng Hermès Kelly Sellier En Desordre berwarna Sapphire yang menawan. Koleksi terbatas ini menghadirkan nuansa modern pada siluet klasik Kelly, lengkap dengan struktur asimetris double-sided yang unik.


Jahitan luar yang ritmis menambah sentuhan stylish sekaligus menegaskan craftsmanship khas Hermès. Dengan harga mencapai Rp600 juta lebih, tas ini menjadi highlight yang membuat penampilan Nikita terlihat mahal sekaligus elegan.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Telusuri berita women lainnya
