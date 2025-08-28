Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Gaya Modis Nikita Mirzani di Sidang Kasus Pemerasan dan TPPU Meski Sedang Sakit

Ravie Wardani , Jurnalis-Kamis, 28 Agustus 2025 |11:54 WIB
Gaya Modis Nikita Mirzani di Sidang Kasus Pemerasan dan TPPU Meski Sedang Sakit
Gaya Modis Nikita Mirzani di Sidang Kasus Pemerasan dan TPPU Meski Sedang Sakit (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Nikita Mirzani tampil modis saat hadir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mengikuti sidang lanjutan kasus pemerasan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) pada Kamis (28 Agustus 2025).

Berdasarkan pantauan, Nikita tiba di ruang sidang utama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sekitar pukul 10.58 WIB. Dia juga mendapat pengawalan dari petugas Kejaksaan Negeri (Kejari) dengan mengenakan rompi tahanan dan tangan diborgol.

Meski demikian, tak nampak kemurungan di wajah Nikita meski dirinya berstatus terdakwa dalam kasus yang dilaporkan Reza Gladys tersebut.

Nikita Mirzani

Sebaliknya, ia justru tampil modis mengenakan kacamata hitam dengan penuh senyuman. Ibunda Lolly tersebut juga sempat menyapa pengunjung sidang yang sudah menunggu kedatangannya sejak pagi.

Saat ditanya majelis hakim soal kondisinya hari ini, Nikita mengaku tengah sakit. Akan tetapi, ia tetap memilih mengikuti persidangan hari ini.

"Agak sedikit sakit Yang Mulia, tetapi masih bisa mengikuti sidang," kata Nikita Mirzani di persidangan.

"Semoga cepat sehat," jawab Hakim Ketua.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/28/194/3166153/nikita_mirzani-p2mc_large.jpg
Intip 3 Tas Branded Nikita Mirzani yang Dipakai saat Sidang, Harganya Fantastis!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/29/612/3002275/potret-lolly-dan-vadel-badjideh-pasangan-yang-video-syurnya-tersebar-di-media-sosial-OQmIOWkODb.jpg
Potret Lolly dan Vadel Badjideh, Pasangan yang Video Syurnya Tersebar di Media Sosial
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/07/612/2980355/nikita-mirzani-tampil-imut-dengan-rambut-kuncir-dua-auranya-lagi-happy-nih-EcqFDenBWK.jpg
Nikita Mirzani Tampil Imut dengan Rambut Kuncir Dua, Auranya Lagi Happy Nih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/13/194/2919331/intip-ootd-nikita-mirzani-liburan-di-paris-aura-lebih-bercahaya-B6gddlatpf.jpg
Intip OOTD Nikita Mirzani Liburan di Paris, Aura Lebih Bercahaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/26/612/2908595/potret-terbaru-nikita-mirzani-pasca-oplas-netizen-mirip-ririn-ekawati-0HH0vVP1BL.jpg
Potret Terbaru Nikita Mirzani Pasca Oplas, Netizen: Mirip Ririn Ekawati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/20/612/2905115/potret-nikita-mirzani-pakai-kaus-super-ketat-disebut-mirip-kim-kardashian-gzCNsAfLdz.jpg
Potret Nikita Mirzani Pakai Kaus Super Ketat, Disebut Mirip Kim Kardashian
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement