Gaya Modis Nikita Mirzani di Sidang Kasus Pemerasan dan TPPU Meski Sedang Sakit

JAKARTA - Nikita Mirzani tampil modis saat hadir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mengikuti sidang lanjutan kasus pemerasan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) pada Kamis (28 Agustus 2025).

Berdasarkan pantauan, Nikita tiba di ruang sidang utama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sekitar pukul 10.58 WIB. Dia juga mendapat pengawalan dari petugas Kejaksaan Negeri (Kejari) dengan mengenakan rompi tahanan dan tangan diborgol.

Meski demikian, tak nampak kemurungan di wajah Nikita meski dirinya berstatus terdakwa dalam kasus yang dilaporkan Reza Gladys tersebut.

Sebaliknya, ia justru tampil modis mengenakan kacamata hitam dengan penuh senyuman. Ibunda Lolly tersebut juga sempat menyapa pengunjung sidang yang sudah menunggu kedatangannya sejak pagi.

Saat ditanya majelis hakim soal kondisinya hari ini, Nikita mengaku tengah sakit. Akan tetapi, ia tetap memilih mengikuti persidangan hari ini.

"Agak sedikit sakit Yang Mulia, tetapi masih bisa mengikuti sidang," kata Nikita Mirzani di persidangan.

"Semoga cepat sehat," jawab Hakim Ketua.