HOME WOMEN LIFE

Ternyata Ini Alasan Azizah Salsha Dipanggil Nurul oleh Netizen

Aulia Rizky Utami , Jurnalis-Jum'at, 08 Agustus 2025 |21:54 WIB
Ternyata Ini Alasan Azizah Salsha Dipanggil Nurul oleh Netizen
Ternyata Ini Alasan Azizah Salsha Dipanggil Nurul oleh Netizen (Foto: Instagram)
JAKARTA – Ternyata ini alasan Azizah Salsha dipanggil “Nurul” oleh netizen. Belakangan, nama “Nurul” justru sering muncul di kolom komentar media sosial Azizah Salsha.

Azizah Salsha adalah selebgram dan influencer asal Jakarta yang lahir pada 21 Oktober 2003. Ia dikenal publik sebagai istri pesepak bola Timnas Indonesia, Pratama Arhan, yang menikah dengannya pada Agustus 2023. Sosok yang akrab disapa Zize ini kerap membagikan aktivitas sehari-hari dan gaya hidupnya di media sosial, sehingga memiliki jutaan pengikut di berbagai platform.

Meski publik lebih mengenalnya dengan sapaan Zize, panggilan “Nurul” ramai digunakan netizen, baik di unggahan pribadinya maupun di berbagai platform, hingga menjadi perbincangan hangat di dunia maya. Fenomena ini memunculkan rasa penasaran warganet, mengapa sosok istri pesepak bola Pratama Arhan tersebut dipanggil dengan nama yang berbeda dari panggung hiburannya.

5 Potret Centil Azizah Salsha Pakai Tanktop Putih dan Riasan Bold (Foto: Instagram)

Ternyata, “Nurul” bukanlah sekadar panggilan iseng, melainkan memang bagian dari nama asli Zize. Pemilik nama lengkap Nurul Azizah Rosiade ini sebelumnya lebih sering disapa dengan nama panggung atau nama akrabnya, “Azizah Salsha” atau “Zize”. Namun, sejak kemunculan beberapa kontroversi yang menyeret namanya di media sosial, netizen mulai memanggilnya “Nurul” sebagai bentuk sindiran atau candaan.

Panggilan ini mulai ramai digunakan sekitar akhir 2024 ketika sejumlah video dan pernyataannya di media sosial menuai reaksi publik. Di salah satu platform media sosial, kata “Nurul” bahkan pernah menjadi trending topic, disertai ribuan cuitan yang membicarakan perilaku dan kehidupan pribadinya. Sebagian warganet menilai penggunaan nama asli ini memberi kesan lebih “nyata” dan dekat, sementara sebagian lainnya memanfaatkannya untuk menyampaikan kritik dengan nada satir.

 

