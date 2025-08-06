Apa Itu Roblox? Game Online yang Dilarang dan Negatif untuk Anak

Apa Itu Roblox? Game Online yang Dilarang dan Negatif untuk Anak (Foto: Okezone)

JAKARTA - Fenomena game online Roblox belakangan menyita perhatian publik. Game tersebut kerap dimainkan anak-anak, hingga banyak kasus kecanduan permainan daring ini.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu'ti, menilai permainan Roblox berbahaya bagi anak-anak. Sebab, ada banyak praktik kekerasan yang terkandung di dalamnya.

Menurutnya, anak-anak belum memiliki tingkat intelektualitas yang mampu membedakan mana yang nyata dengan rekayasa. Akibatnya, hal itu berbahaya bagi mereka dalam kehidupan nyata.

Apa itu game Roblox?



Melansir The Guardian, Roblox adalah game online 3D interaktif yang dibuat menggunakan Roblox, sebuah platform pembuatan dan permainan game yang dibuat oleh pengguna. Game-game ini dibuat dengan alat bernama Roblox Studio.

Game ini menghadirkan dunia virtual atau pengalaman interaktif yang bisa berisi petualangan, roleplay, balapan, simulasi, horor, atau bahkan permainan edukasi. Semua game ini diprogram dengan bahasa pemrograman Lua.

Sebagian besar game ini bisa dimainkan secara gratis. Namun, ada pula fitur berbayar yang menggunakan mata uang virtual bernama Robux.

Game Roblox ini bisa dimainkan secara bersama-sama atau multiplayer. Jadi, para pengguna bisa bermain bersama rekan mereka secara daring.