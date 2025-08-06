Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Apa Itu Roblox? Game Online yang Dilarang dan Negatif untuk Anak

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Rabu, 06 Agustus 2025 |07:32 WIB
Apa Itu Roblox? Game Online yang Dilarang dan Negatif untuk Anak
Apa Itu Roblox? Game Online yang Dilarang dan Negatif untuk Anak (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Fenomena game online Roblox belakangan menyita perhatian publik. Game tersebut kerap dimainkan anak-anak, hingga banyak kasus kecanduan permainan daring ini.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu'ti, menilai permainan Roblox berbahaya bagi anak-anak. Sebab, ada banyak praktik kekerasan yang terkandung di dalamnya.

Menurutnya, anak-anak belum memiliki tingkat intelektualitas yang mampu membedakan mana yang nyata dengan rekayasa. Akibatnya, hal itu berbahaya bagi mereka dalam kehidupan nyata.

Roblox

Apa itu game Roblox?


Melansir The Guardian, Roblox adalah game online 3D interaktif yang dibuat menggunakan Roblox, sebuah platform pembuatan dan permainan game yang dibuat oleh pengguna. Game-game ini dibuat dengan alat bernama Roblox Studio.

Game ini menghadirkan dunia virtual atau pengalaman interaktif yang bisa berisi petualangan, roleplay, balapan, simulasi, horor, atau bahkan permainan edukasi. Semua game ini diprogram dengan bahasa pemrograman Lua.

Sebagian besar game ini bisa dimainkan secara gratis. Namun, ada pula fitur berbayar yang menggunakan mata uang virtual bernama Robux.

Game Roblox ini bisa dimainkan secara bersama-sama atau multiplayer. Jadi, para pengguna bisa bermain bersama rekan mereka secara daring.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/11/629/3161927/roblox-4DHx_large.jpg
Larangan Gim Roblox Tuai Pro-Kontra, Orangtua Harus Bekali Anak Ilmu dan Iman Takwa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/09/629/3161577/iq-LaPo_large.jpg
Benarkah Main Video Game Bisa Tingkatkan IQ Anak? Ini Faktanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/07/629/3161158/kak_seto-TkHO_large.jpg
Game Roblox Dilarang, Kak Seto: Kita Kurang Cepat Bertindak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/06/629/3160956/roblox-eBn4_large.jpg
Bahaya Main Game Roblox untuk Anak, Kecanduan hingga Bicara Kasar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/05/612/3160703/game-fjP4_large.jpg
Pengumuman! Permainan Roblox Resmi Dilarang, Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/28/612/2872593/miris-banyak-orang-tua-korbankan-susu-anak-demi-main-judi-online-9lzUW917aK.jpg
Miris, Banyak Orang Tua Korbankan Susu Anak demi Main Judi Online
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement