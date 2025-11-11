Prabowo Larang Game Online, Ini 3 Rekomendasi Permainan yang Ramah Anak Moms

JAKARTA - Presiden RI Prabowo Subianto mengungkap akan membatasi game online yang dapat berpengaruh pada anak-anak, buntut kasus ledakan di SMAN 72, Kelapa Gading, Jakarta. Terduga pelaku yang merupakan siswa dari SMAN 72 Jakarta ini disebut terpengaruh dari konten media sosial.

Game online sendiri kini sudah menjadi bagian hiburan bagi anak-anak, khususnya di era digital. Meski menghibur, orang tua perlu waspada dengan pengaruh game online yang bisa berdampak buruk bagi mereka.

Pasalnya, semakin banyak game online yang melakukan multipemain dengan orang asing sehingga berisiko memberikan paparan negatif pada anak.

Untuk itu, penting memerhatikan pilihan game online mereka dan membatasi waktu bermainnya. Ada banyak pilihan game online yang kreatif dan tetap menghibur, namun juga minim memberikan dampak negatif bagi anak-anak.

Berikut rekomendasi game online yang cocok untuk anak-anak, dirangkum iNews Media Group, Selasa (11/11/2025).

1. Minecraft

Pertama ada Minecraft. Minecraft merupakan gim video yang menjelajahi dunia 3D yang terbuat dari balok untuk mengumpulkan sumber daya, membuat item, membangun struktur, dan berpetualang. Dunia Minecraft terdiri dari blok-blok seperti tanah, batu, kayu, dan air yang bisa dihancurkan dan ditempatkan kembali.

Pemain bebas melakukan apa saja seperti membangun rumah, menambang sumber daya, bertani, bertarung dengan monster, atau menjelajahi dunia. Minecraft bisa dimainkan sendiri (single-player) atau bersama teman (multiplayer) di server. Ada banyak server dengan berbagai tema seperti mini-game, roleplay, dan survival bersama.

2. Mario Kart