HOME WOMEN LIFE

Tips Aman Nge-gym yang Perlu Diketahui, Cek Kebersihan Alat

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Senin, 28 Juli 2025 |10:43 WIB
Tips Aman Nge-gym yang Perlu Diketahui, Cek Kebersihan Alat
Tips Sebelum Nge-gym yang Perlu Diketahui, Cek Kebersihan Alat (Foto: Freepik)
A
A
A

GYM merupakan salah satu olahraga yang digemari banyak kalangan. Olahraga dengan bantuan berbagai alat beban itu membantu tubuh jadi lebih bugar dan kencang.

Nge-gym juga bisa membantu Anda mendapatkan bentuk tubuh ideal. Aktivitas rutin di gym bisa mengurangi risiko penyakit jantung, tekanan darah tinggi, dan kolesterol. Olahraga ini memicu pelepasan endorfin, hormon yang meningkatkan mood dan mengurangi stres.

Karenanya, ada beberapa tips yang perlu Anda perhatikan sebelum nge-gym. Seperti apa tips sebelum nge-gym yang perlu Anda ketahui? Yuk simak melansir Be Well Solutions, Senin (28/7/2025).

Ngegym (Shutterstock)

1. Pemanasan

Pertama ialah pemanasan. Melakukan peregangan atau pemanasan baik untuk merilekskan otot setelah lama tak berolahraga. Pastikan pemanasan yang Anda lakukan sudah baik dan benar.

Hindari melakukan gym sebelum peregangan karena bisa berdampak fatal untuk otot. Setelahnya, Anda bisa memulai gym seperti biasa.

2. Bersihkan Peralatan

Membersihkan peralatan gym juga baik dilakukan sebelum berolahraga. Berhati-hatilah saat menyemprotkan disinfektan di sekitar peralatan elektronik dan ikuti pedoman gym.

Begitu pula dengan matras yoga. Pastikan Anda membersihkannya dengan cairan disinfektan atau tisu basah agar matras tetap higienis saat digunakan.

 

