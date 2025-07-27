4 Cara Jaga Kesehatan Jantung Selain Olahraga

KESEHATAN jantung merupakan hal penting yang perlu dilakukan untuk kualitas hidup yang lebih baik. Sebagai alat vital, penyakit jantung masih menjadi momok menakutkan dan dihindari semua orang.

Namun, menjaga kesehatan jantung tak cuma dengan berolahraga. Berbagai pola hidup sehat lainnya juga harus dipraktikkan demi menjaga kondisi jantung Anda.

Penasaran, apa saja cara menjaga kesehatan jantung yang tak cuma dengan olahraga? Yuk simak informasinya dirangkum, Senin (28/7/2025).

1. Konsumsi Makanan Sehat

Cara pertama ialah mengonsumsi makanan sehat dengan gizi yang seimbang. Pilihlah makanan tinggi serat seperti gandum utuh, sayur, buah, dan kacang-kacangan.

Selain itu, Anda juga bisa membatasi konsumsi lemak jenuh dan trans seperti gorengan, makanan cepat saji, dan margarin padat.

2. Batasi Konsumsi Gula dan Garam



Makanan tinggi gula dan garam belakangan sering ditemukan di berbagai kedai. Meski tengah tren, membatasi konsumsi gula dan garam yang tinggi juga bermanfaat untuk kesehatan jantung Anda.

Terlalu banyak natrium dapat meningkatkan tekanan darah.

Pilihlah makanan dengan lemak sehat dan rendah garam seperti lemak tak jenuh dari alpukat, kacang, dan minyak zaitun.