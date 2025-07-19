5 Vitamin agar Kulit Tampak Cerah dan Glowing

LIMA vitamin agar kulit tampak cerah dan glowing. Ternyata rahasia kulit cerah enggak harus rajin ke klinik dan melakukan perawatan mahal.

Banyak bahan alami yang ternyata terbukti dapat membantu kita dalam membuat kulit menjadi glowing dan tampak segar secara alami lho!

Ada lima vitamin utama yang mendukung kesehatan kulit dari dalam secara ilmiah, menurut berbagai penelitian. Daftar berikut, lengkap dengan fungsinya masing-masing yang dilansir dari Mayo Clinic, Minggu (20/7/2025).

1. Vitamin C – Si pencerah kulit

Tak hanya untuk daya tahan tubuh kita, ternyata mengkonsumsi makanan yang mengandung Vitamin C juga dapat menjaga Kesehatan kulit kita. Kandungan antioksidannya dapat membantu kita melawan radikal bebas dan meransang produksi kolagen dalam tubuh, menjadikan kulit kita lebih kenyal dan sehat.



Karena tubuh tidak dapat menghasilkan vitamin C sendiri, Anda harus mendapatkan vitamin C melalui makanan. Buah Jeruk, beri, kentang, tomat, paprika, kubis, brokoli, dan bayam banyak mengandung vitamin C. Anda juga dapat mendapatkan vitamin C dari supplement makanan dalam bentuk tablet.





2. Vitamin E – Si ahli melembabkan

Vitamin E adalah antioksidan yang dapat melindungi sel-sel tubuh dari radikal bebas, molekul yang terbentuk saat tubuh memecah makanan atau terpapar radiasi atau asap rokok. Molekul-molekul ini diduga dapat menyebabkan penyakit jantung, kanker, dan banyak penyakit lainnya.



Kacang-kacangan, biji-bijian, minyak nabati (seperti minyak kanola dan zaitun), dan biji-bijian adalah beberapa makanan yang kaya akan vitamin E. Vitamin E juga ditemukan dalam daging, produk susu, sayuran berdaun hijau.