Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

5 Vitamin agar Kulit Tampak Cerah dan Glowing

Muhammad Alfahrezy Rhomadon , Jurnalis-Minggu, 20 Juli 2025 |15:30 WIB
5 Vitamin agar Kulit Tampak Cerah dan Glowing
5 Vitamin agar Kulit Tampak Cerah dan Glowing (Foto: Freepik)
A
A
A

LIMA vitamin agar kulit tampak cerah dan glowing. Ternyata rahasia kulit cerah enggak harus rajin ke klinik dan melakukan perawatan mahal. 

Banyak bahan alami yang ternyata terbukti dapat membantu kita dalam membuat kulit menjadi glowing dan tampak segar secara alami lho! 

Ada lima vitamin utama yang mendukung kesehatan kulit dari dalam secara ilmiah, menurut berbagai penelitian. Daftar berikut, lengkap dengan fungsinya masing-masing yang dilansir dari Mayo Clinic, Minggu (20/7/2025).

Kulit wajah glowing

1.      Vitamin C – Si pencerah kulit

Tak hanya untuk daya tahan tubuh kita, ternyata mengkonsumsi makanan yang mengandung Vitamin C juga dapat menjaga Kesehatan kulit kita. Kandungan antioksidannya dapat membantu kita melawan radikal bebas dan meransang produksi kolagen dalam tubuh, menjadikan kulit kita lebih kenyal dan sehat.
 
Karena tubuh tidak dapat menghasilkan vitamin C sendiri, Anda harus mendapatkan vitamin C melalui makanan. Buah Jeruk, beri, kentang, tomat, paprika, kubis, brokoli, dan bayam banyak mengandung vitamin C. Anda juga dapat mendapatkan vitamin C dari supplement makanan dalam bentuk tablet.


 
2.      Vitamin E – Si ahli melembabkan

Vitamin E adalah antioksidan yang dapat melindungi sel-sel tubuh dari radikal bebas, molekul yang terbentuk saat tubuh memecah makanan atau terpapar radiasi atau asap rokok. Molekul-molekul ini diduga dapat menyebabkan penyakit jantung, kanker, dan banyak penyakit lainnya.
 
Kacang-kacangan, biji-bijian, minyak nabati (seperti minyak kanola dan zaitun), dan biji-bijian adalah beberapa makanan yang kaya akan vitamin E. Vitamin E juga ditemukan dalam daging, produk susu, sayuran berdaun hijau.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/13/612/3138695/kebiasaan_sehat_ini_ternyata_dapat_menghalangi_penyerapan_vitamin_d_di_tubuh_apa_saja-ETC8_large.jpg
Kebiasaan Sehat Ini Ternyata Dapat Menghalangi Penyerapan Vitamin D di Tubuh, Apa Saja?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/03/13/298/2780301/6-makanan-yang-kaya-vitamin-d-baik-dikonsumsi-saat-musim-pancaroba-5pue20NPZt.jpg
6 Makanan yang Kaya Vitamin D, Baik Dikonsumsi saat Musim Pancaroba
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/03/13/611/2780268/vitamin-d-juga-bisa-bantu-atasi-kulit-gatal-loh-begini-penjelasannya-1wCvMONxbz.jpg
Vitamin D Juga Bisa Bantu Atasi Kulit Gatal Loh, Begini Penjelasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/07/16/481/2630552/vitamin-d-punya-segudang-manfaat-dokter-kebutuhannya-meningkat-di-masa-pandemi-fEciO37b3j.jpg
Vitamin D Punya Segudang Manfaat, Dokter: Kebutuhannya Meningkat di Masa Pandemi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/03/21/481/2565218/pekerja-kantoran-butuh-lebih-banyak-asupan-vitamin-d-ini-alasannya-fRcUT2MKAI.jpg
Pekerja Kantoran Butuh Lebih Banyak Asupan Vitamin D, Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/03/21/481/2565170/sering-konsumsi-suplemen-vitamin-d-ternyata-harus-rajin-periksa-darah-kenapa-XTShTTukMX.jpg
Sering Konsumsi Suplemen Vitamin D Ternyata Harus Rajin Periksa Darah, Kenapa?
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement