4 Cara Mengajarkan Kucing Buang Air di Pasir

MEMILIKI kucing peliharaan tentu menyenangkan, tetapi salah satu tantangan utama adalah melatih mereka untuk buang air di tempat yang benar. Salah satu metode paling efektif adalah mengajarkan kucing untuk buang air di pasir.

Melatih kucing untuk buang air besar dan kecil di pasir membutuhkan kesabaran dan konsistensi. Dengan memilih pasir yang tepat, menempatkan kotak pasir di lokasi strategis, serta menggunakan teknik penguatan positif, kucing Anda akan terbiasa dengan kebiasaan ini.

Pasir kucing juga membantu menjaga kebersihan rumah dan memberikan kenyamanan bagi si anabul.

Lantas, bagaimana melatih kucing agar terbiasa buang air di pasir dengan cara yang benar? Yuk simak informasinya dirangkum, Jumat (18/7/2025).

1. Menempatkan Kotak Pasir di Lokasi yang Tepat

Cara pertama menempatkan kotak pasir di lokasi yang tepat. Kucing lebih suka tempat yang tenang dan tidak terlalu ramai untuk buang air.

Pastikan kotak pasir diletakkan di lokasi yang mudah diakses oleh kucing dan jauh dari tempat makan dan tidur kucing.

2. Perkenalkan Kucing ke Kotak Pasir

Ketika pertama kali memperkenalkan kotak pasir, bawa kucing ke dalamnya dan biarkan dia mengendus serta menggali pasir dengan kakinya. Jika kucing menunjukkan tanda ingin buang air (seperti mengais-ngais lantai), segera pindahkan ke dalam kotak pasir.