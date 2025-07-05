Bak Keluarga Besar, Nirina Zubir Tinggal Bareng 24 Kucing di Rumah

JAKARTA - Nirina Zubir mengaku memelihara total 24 ekor kucing di rumahnya. Sebagai pencinta kucing, Nirina dan sang suami, Ernest Fardiyan Syarif, cukup rutin mengadopsi baik yang liar maupun milik orang lain.

"Di rumah aku itu udah banyak banget, tadinya itu ada 24 kucing, yang adopsi ada kurang lebih delapan apa enam gitu. Terus ya itulah, kalau nggak suamiku yang tiba-tiba bawa pulang kucing, kalau nggak kita lagi di jalan lihat, 'ah kenapa anak ini ada di jalan dan kurus sekali, kasihan'," tutur Nirina Zubir di kawasan Senayan, Jakarta.

Nirina dan Ernest membagi wilayah puluhan kucing tersebut selama tinggal di rumahnya seperti halaman, lantai bawah, hingga beberapa sudut khusus yang disiapkan dengan kandang.

Bahkan, beberapa kucing ada yang diperbolehkan tidur di kamar pribadi mereka. Tentunya, hal ini membuat suasana rumah Nirina tampak seperti dihuni keluarga besar kawanan kucing.

"Jadi dibagi, ada kucing yang di bawah, ada kucing yang di kamar gitu, karena kucing yang di kamar itu istilahnya yang satu nggak ada bulunya, jadinya kan aman. Satu kita adopsi ternyata dari kerempeng banget sampai sekarang gemuk banget, ok dia jadi indoor cat," jelasnya.