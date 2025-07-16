Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Resep Chicken Nugget, Cocok Buat Bekal Anak

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Kamis, 17 Juli 2025 |06:25 WIB
Resep Chicken Nugget, Cocok Buat Bekal Anak
Resep Chicken Nugget, Cocok Buat Bekal Anak (Foto: Instagram Devina)
A
A
A

DI TAHUN ajaran baru, orangtua mulai sibuk mempersiapkan peralatan hingga bekal sekolah anak. Bekal sekolah penting untuk makan siang mereka dan meminimalisir jajan sembarangan.

Menyiapkan bekal anak perlu diperhatikan agar lauk pauk yang diberikan disukai anak. Tak hanya lezat, bekal anak juga perlu bernutrisi dan bergizi.

Salah satunya yang populer dan paling disukai anak-anak ialah chicken nugget atau nugget ayam. Selain nikmat, nugget juga simple dan bisa ditemukan di banyak toko.

Namun, ada baiknya Anda membuat chicken nugget sendiri di rumah untuk bekal si kecil. Selain bisa lebih hemat, membuat nugget di rumah juga bisa lebih sehat dan higienis.

Nugget

Penasaran, seperti apa resep chicken nugget yang simple dan bisa Anda buat di rumah? Yuk simak resepnya dari akun Instagram, @devinahermawan, Kamis (17/7/2025).

Bahan minyak bawang:

3 sdm minyak

4 siung bawang merah, iris

Bahan adonan nugget:

300 gr paha ayam filet, potong

150 gr dada ayam filet, potong

2 lembar / 40 gr roti tawar kupas

50 ml susu

1 sdt garam

1 sdm gula pasir

2½ sdt kaldu ayam bubuk

¼ sdt merica

¼ sdt pala bubuk

8 cm batang seledri, iris

2 siung bawang putih, cincang

1 butir telur

1 sdm tepung sagu

1 sdt baking powder

 

