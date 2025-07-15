Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Ini Penyebab Hubungan Mantan Suami-Istri Tidak Akur

Gilang Patria Ramadhan Baskoro , Jurnalis-Selasa, 15 Juli 2025 |16:44 WIB
Ini Penyebab Hubungan Mantan Suami-Istri Tidak Akur
Ini Penyebab Hubungan Mantan Suami-Istri Tidak Akur (Foto: Freepik)
A
A
A

TIDAK semua pasangan yang bercerai bisa menjaga hubungan baik setelah perpisahan. Beberapa mampu tetap akur, namun tak sedikit pula yang memilih menjauh dan menyimpan luka. Hal ini menjadi perbincangan hangat, terutama setelah sejumlah konflik antara mantan pasangan selebritas kembali menjadi sorotan publik.

Untuk mengetahui apa penyebab utama mantan suami-istri sulit menjaga hubungan yang baik, Okezone berbincang dengan Meida, seorang konselor pernikahan dan edukator hubungan rumah tangga yang juga dikenal aktif membagikan konten edukatif di kanal YouTube miliknya.

Menurut Meida, tidak semua pasangan yang berpisah akan bermusuhan. Ada beberapa yang justru bisa tetap bekerja sama dengan baik, terutama jika ada anak yang harus mereka besarkan bersama.

Perceraian

“Jadi, tidak selalu ya. Ada yang berpisah dan tidak akur, ada juga yang tetap bisa menjalin komunikasi yang baik. Ini tergantung dari beberapa faktor, terutama penyebab perceraian,” ujar Meida dalam wawancara via Zoom.

Meida menyebut, jika perceraian terjadi karena masalah berat seperti perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), atau suami yang tidak menafkahi, maka kemungkinan besar hubungan baik pasca perceraian akan sulit terwujud.

“Kalau sudah diselingkuhi atau disakiti, perempuan mana yang bisa langsung legawa? Apalagi kalau mantan suaminya menikah dengan selingkuhannya,” ujarnya.

 

Halaman:
1 2 3
      
