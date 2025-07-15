Apakah Hubungan Mantan Suami Istri yang Bercerai Tak Bisa Akur?

Apakah Hubungan Mantan Suami Istri yang Bercerai Tak Bisa Akur? (Foto: Freepik)

KELUARGA yang harmonis tentu menjadi dambaan setiap pasangan. Rumah tangga yang sehat tak hanya menjadi sumber kebahagiaan, tapi juga tempat terbaik untuk tumbuh dan berkembang bersama.

Namun sayangnya, tidak semua pernikahan bisa bertahan. Perceraian pun kerap menjadi jalan terakhir ketika hubungan tak lagi bisa dipertahankan.

Tapi apakah setelah bercerai, mantan suami dan istri masih bisa menjalin hubungan yang baik alias tetap akur?

Pertanyaan tersebut dijawab oleh Meida, seorang konsultan rumah tangga, dalam wawancaranya bersama Okezone. Menurut Meida, hubungan mantan pasangan setelah bercerai bisa sangat beragam, tergantung dari sejumlah faktor.

“Jadi, tidak selalu ya. Ada yang tetap akur, tapi banyak juga yang tidak. Itu sangat tergantung dari penyebab perceraiannya,” ujar Meida, dikutip Selasa (15/7/2025).

Ia menjelaskan, jika perceraian disebabkan oleh hal berat seperti perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), atau suami yang tidak menafkahi, maka kemungkinan untuk tetap akur setelah bercerai menjadi sangat kecil.

“Istri mana yang bisa dengan mudah memaafkan kalau diselingkuhi? Apalagi kalau suaminya menikah lagi dengan selingkuhannya. Itu bisa menimbulkan luka dan dendam yang dalam,” ujarnya.

Namun, Meida juga mengakui bahwa tidak sedikit perempuan yang mampu berdamai dengan keadaan.