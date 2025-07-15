Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Apakah Hubungan Mantan Suami Istri yang Bercerai Tak Bisa Akur?

Gilang Patria Ramadhan Baskoro , Jurnalis-Selasa, 15 Juli 2025 |10:15 WIB
Apakah Hubungan Mantan Suami Istri yang Bercerai Tak Bisa Akur?
Apakah Hubungan Mantan Suami Istri yang Bercerai Tak Bisa Akur? (Foto: Freepik)
A
A
A

KELUARGA yang harmonis tentu menjadi dambaan setiap pasangan. Rumah tangga yang sehat tak hanya menjadi sumber kebahagiaan, tapi juga tempat terbaik untuk tumbuh dan berkembang bersama.

Namun sayangnya, tidak semua pernikahan bisa bertahan. Perceraian pun kerap menjadi jalan terakhir ketika hubungan tak lagi bisa dipertahankan.

Tapi apakah setelah bercerai, mantan suami dan istri masih bisa menjalin hubungan yang baik alias tetap akur?

Pertanyaan tersebut dijawab oleh Meida, seorang konsultan rumah tangga, dalam wawancaranya bersama Okezone. Menurut Meida, hubungan mantan pasangan setelah bercerai bisa sangat beragam, tergantung dari sejumlah faktor.

PERCERAIAN

“Jadi, tidak selalu ya. Ada yang tetap akur, tapi banyak juga yang tidak. Itu sangat tergantung dari penyebab perceraiannya,” ujar Meida, dikutip Selasa (15/7/2025).

Ia menjelaskan, jika perceraian disebabkan oleh hal berat seperti perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), atau suami yang tidak menafkahi, maka kemungkinan untuk tetap akur setelah bercerai menjadi sangat kecil.

“Istri mana yang bisa dengan mudah memaafkan kalau diselingkuhi? Apalagi kalau suaminya menikah lagi dengan selingkuhannya. Itu bisa menimbulkan luka dan dendam yang dalam,” ujarnya.

Namun, Meida juga mengakui bahwa tidak sedikit perempuan yang mampu berdamai dengan keadaan.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/06/612/3168081/patah_hati-71oq_large.jpg
Kenapa Susah Move On dari Mantan Menurut Psikologi?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/27/612/3165724/andre-TYrl_large.jpg
Batal Cerai, Anak Ingin Andre Taulany dan Erin Damai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/21/612/3164471/andre-NAOh_large.jpg
Ogah Miskin Usai Cerai, Ini Rincian Harta yang Digugat Erin Taulany ke Andre Taulany
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/07/629/3161229/cerai-4L8o_large.jpg
Bolehkah Anak Terlibat dalam Sidang Perceraian Orangtua? Hati-Hati Dampaknya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/18/612/3156238/chris_martin-i8m4_large.jpg
Reaksi Chris Martin saat CEO Atronomer Terciduk Selingkuh di Konser Coldplay
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/18/612/3156206/selingkuh-gMF0_large.jpg
Suami Ketahuan Selingkuh di Konser Coldplay, Istri CEO Astronomer Hapus Nama Belakang Suaminya
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement