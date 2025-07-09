6 Fakta Unik tentang Anak Pertama, Perfeksionis hingga Egois!

JAKARTA - Fakta unik tentang anak pertama kerap menjadi pertanyaan beberapa anak sulung. Saat ini sudah seperti menjadi fenomena masyarakat mengaitkan antara urutan kelahiran dan kepribadian seseorang. Yuk, simak deretan fakta unik dari anak pertama

Banyak yang mengira kalau anak pertama selalu identik dengan sifatnya yang mandiri, bertanggung jawab, dan suka mengatur. Perlu diingat bahwa karakter seseorang terbentuk bisa karena faktor lingkungan, kebiasaan, genetik dan didikan orangtua.

Perlu diketahui juga bahwa belum ada penelitian keterkaitan mengenai urutan kelahiran dengan karakter seseorang, namun memang terkadang psikolog percaya bahwa urutan kelahiran juga bisa mempengaruhi perkembangan kepribadian dan psikologis mereka.

Berikut fakta unik tentang anak pertama:

1. Perfeksionis

Anak sulung dikenal dengan sifatnya yang perfeksionis terhadap apapun dibandingkan dengan anak tengah dan terakhir. Beberapa dari mereka terbiasa dengan beban yang selalu diberikan oleh orangtua untuk menjadi panutan adik-adiknya hingga harapan orang tua yang besar sebagai penerus keluarga. Tak heran, mereka tumbuh sebagai sosok yang ambisius dan perfeksionis.



2. Jiwa Pemimpin yang Kuat

Dikarenakan mereka anak pertama, terkadang anak sulung kerap terkena oldest child syndrome karena sejak kecil terbiasa dijadikan sebagai sosok pemimpin adik-adiknya. Alhasil mereka memiliki jiwa pemimpinnya yang sangat kuat.



3. Mandiri

Sebelum memiliki adik, anak pertama atau anak tunggal dalam keluarga sering kali melakukan berbagai aktivitas sendiri. Bahkan saat orangtua sedang bekerja, mereka terbiasa bermain dan menyibukkan diri tanpa ditemani. Makanya tak sedikit anak pertama selalu terlihat mandiri karena terbiasa melakukan apapun sendiri sejak ia kecil.